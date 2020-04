Passata la pandemia ritornerà il pandemonio

Oltre che sui quotidiani che in questo triste periodo divoro giornalmente, leggo su ogni mezzo di comunicazione di massa da cui siamo bombardati senza sosta che quando sarà passata questa tempesta virologica “nulla sarà più come prima”.

Certo, dal punto di vista oggettivo le nostre condizioni di vita inevitabilmente risentiranno di questo tzunami sanitario, economico, ambientale, sociale, affettivo e delle libertà individuali, ritrovandoci proiettati in un nuovo habitat dal quale non sarà poi tanto facile venire fuori, almeno fino a quando non sarà stato trovato, sperimentato, omologato e commercializzato un efficace antidoto al Covid-19.

Ma dal punto di vista psicologico, una volta usciti dalla depressione in cui siamo ineluttabilmente caduti per la condizione attuale, come ci ritroveremo? E da quello morale, dopo questa oggettiva, oltre che soggettiva, brutta esperienza verremo fuori migliori o ritorneremo quelli che eravamo ante-virus? Personalmente, alla luce delle precedenti analoghe esperienze vissute in Italia a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, nutro più di qualche dubbio che la nostra psiche possa subire metamorfosi radicali. Per la verità, alla fine del secondo, lungo conflitto mondiale, la popolazione italiana si era ritrovata totalmente prostrata sia dal punto di vista economico sia da quello morale a causa delle numerose perdite umane, con vite spezzate in quasi ogni famiglia, delle tante avversità e sofferenze patite e delle conseguenti disastrose condizioni economiche che ogni guerra fatalmente produce. Invero, la traumatica esperienza vissuta aveva favorito il formarsi di un idem sentire che aveva forgiato nei cittadini una visione solidale condivisa che ha consentito loro di superare ogni tipo di egoismo e qualunquismo, nonostante le pur nette divisioni che il conflitto e le fasi politiche successive avevano provocato tra monarchici e repubblicani, cattolici e atei, comunisti e non comunisti, filo-americani e filo-sovietici.Insomma, il grande dolore e le comuni sofferenze patite avevano cambiato la coscienza degli italiani rendendoli più uniti e solidali dal punto di vista relazionale e da quello morale, ispirati da maggiore probità, coscienza professionale, voglia lavorativa per costruire una nuova nazione che potesse ripresentarsi nel proscenio internazionale con rinnovata dignità. A testimonianza di ciò giova ricordare il luminoso e vibrante discorso di A. De Gasperi alle Nazioni Unite per ripresentare con nuove credenziali l’Italia nel contesto internazionale.

Nel prosieguo, però, l’acquisito benessere economico, con le conseguenti migliorate condizioni di vita, ha lentamente ma inesorabilmente disgregato quel favorevole tessuto psicologico forgiatosi negli anni della comune sofferenza e ripristinato l’individualismo pre-bellico, prosciugando nelle coscienze quei buoni sentimenti che si erano venuti maturando negli anni preparatori della ripresa. E tale mutazione in peius non è stata, purtroppo, né fermata né tampoco rallentata dagli eventi catastrofici generati da epidemie e terremoti né dal cruento periodo degli anni di piombo e neppure dalla rivoluzione giudiziaria provocata nel mondo politico dal periodo delle c.d. “mani pulite”. La qual cosa deve farci pensare alla luce della esperienza che stiamo vivendo!

Incolumità - Ora è arrivata la pandemia del Corona Virus, che ci presenta quotidianamente visioni e storie di morti e sofferenze tanto diffuse da farci temere per la incolumità nostra e dei nostri cari. Le immagini che ci rappresentano le bare portate in massa in cimiteri di fortuna, lontani dai luoghi di residenza dei defunti, senza funerali né celebrazioni di riti di commiato, oltre alle riprese negli affollatissimi ospedali e agli allarmanti bollettini quotidiani sullo sviluppo del contagio, certamente stimolano, oltre a un inevitabile senso di angoscia e smarrimento, anche una pietas nei confronti di chi soffre e di chi, medici e personale sanitario, sta mettendo a repentaglio la propria vita per salvare l’altrui, quindi in senso lato anche la nostra.

Riuscirà tutto questo a cambiare la nostra mentalità in maniera duratura e non limitata al tempo della paura? Riuscirà anche dopo che la tempesta sarà passata, o perlomeno ridotta, a farci pensare anche agli altri, più sofferenti e bisognosi, piuttosto che solo a noi stessi e ai nostri cari? Le sofferenze che stiamo patendo ci renderanno meno egoisti e moralmente più sensibili in chiave di solidarietà?

Indubbiamente le grosse calamità provocano in ciascuno di noi sussulti psicologici, oltre ovviamente a scossoni materiali, e ci inducono a riflessioni alle quali in condizioni normali non saremmo sollecitati. Ma è sufficiente per farci cambiare? Alla luce delle precedenti simili esperienze non mi sembra si possa rispondere positivamente.

Invero, cosa è cambiato dopo i vari terremoti? E dopo il colera e l’aids? E dopo il terrorismo brigatista? Ben poco, purtroppo! Passata la calamità ritorneremo quelli di prima, così come ci tocca di verificare ogni qualvolta viaggiando in aereo o in nave, nel bel mezzo di una tempesta, ci ritroviamo in balia degli eventi atmosferici. In tali situazioni quasi tutti i viaggiatori cominciano a pregare percependo i segni tangibili della propria umana vulnerabilità, intimamente ripromettendosi di essere migliori non appena scampato il pericolo ma poi, una volta arrivati a destinazione e venuto meno il terrore, sistematicamente mettono da parte i buoni propositi e ricominciano a programmare la propria vita secondo gli standard precedenti, dimenticandosi dello spavento vissuto e dei buoni propositi appena fatti. In conclusione, facciamo in modo che questa pandemia, che tanta paura ci sta incutendo, possa, una volta cessata, lasciarci un segno positivo, tra le tante negatività, che ci faccia tornare a pensare, e quindi agire, in termini di coscienza sociale - sostanziale, cioè nei comportamenti, e non solo formale, con semplici dichiarazioni di intenti (uniti ce la faremo!) - e non più solo di benessere individuale, comprendendo finalmente che siamo pedine di un insieme e abituandoci a guardare il prossimo come amici e non semplici estranei da evitare per non contaminarci. Che questo contagio, una volta passato, ci faccia davvero ritornare migliori con quella sensibilità sociale che nel dopoguerra ha consentito ai nostri padri di far diventare grande e amata la nostra Italia.