Non toccate gli anziani, i veri giovani sono loro

Ma chi l’ha detto che gli anziani sono anziani? Gli anziani di oggi sono veri bambini, dato che, adesso, per la prima volta, nella storia del genere umano, sono i più piccoli a insegnare qualcosa ai più grandi, come accade ai nativi digitali, autentici ciceroni per i propri nonni.

Verrebbe da pensare allo scrittore crepuscolare Giulio Gianelli (1879-1914), al titolo di un suo racconto per ragazzi: Storia di Pipino nato vecchio e morto bambino. Ecco. I vecchi di oggi sono giovani a tutti gli effetti e da giovani moriranno, visto che molti tra loro vogliono avvicinarsi alle nuove tecnologie giovandosi della maestria dei loro nipoti. E quelli di Roma che vogliono fare? Vogliono rottamare tutta la cosiddetta Terza Età smaniosa di imparare, oltre che di insegnare e aiutare. Terza Età che grazie a Internet è ritornata tra i banchi della Prima Età.

Che vogliono fare i nostri decisori: costringere agli arresti domiciliari gli ultrasettantenni? E perché? Perché condannarli alla prigione, che per alcuni vorrebbe dire l’ergastolo? E poi: perché lasciare intendere che solo in ospedale uno non vale uno, mentre in tutto il resto del Paese l’eguaglianza assoluta è il disco più gettonato in ogni luogo e in ogni circostanza? Perché teorizzare che, in corsia, il giovane vale di più e il vecchio assai meno e che, pertanto, va rottamato più che renzianamente? Forse per la gioia dell’Inps?

Non c’è bisogno di consultare la Costituzione per smontare la teoria della puerocrazia, anche se una ripassata della Carta Fondamentale dello Stato fa sempre bene. È sufficiente affidarsi al diritto naturale, al semplice buon senso, o alle lezioni tramandate da Ippocrate (460-371 avanti Cristo). Non ci sono, non ci possono né devono esserci malati di serie A e malati di serie B. Tutt’al più potrebbe valere l’ordine cronologico di accesso al reparto.

E ancora. Ha senso oggi parlare di anziani? Sentiamo Piero Angela, che viaggia verso il secolo con un ritmo giapponese e una saggezza galileiana. Di lui possiamo fidarci. Sostiene Angela: «Gli anziani di oggi non soltanto vivono più a lungo, ma sono più sani e più attivi. Oggi un anziano può correre più veloce di un ghepardo (in auto), può volare più in alto di un’aquila (in aereo), può sollevare un camion con una sola mano (azionando una leva)». Come smentire il divulgatore per eccellenza dello scibile umano?

Non è il caso di citare la lunga lista di uomini di Stato ultrasettantenni che hanno fagito e operato molto meglio dei giovani turchi impegnati a farli fuori. Si riempirebbe più di una biblioteca. Così come non è il caso di citare il nonno bambino Sandro Pertini (1896-1990), capo dello stato dal 1978 al 1985, che al traguardo del suo 80.mo compleanno commentò alla sua maniera: per la quarta volta festeggio i miei 20 anni. Era vero.

Sappiamo solo che la civiltà di un popolo si misura dal modo di trattare e considerare gli anziani, dal rispetto che si nutre nei loro confonti. Non facciamoci ri-conoscere.