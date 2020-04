Europa fase due, anche al suo Nord conviene salvare il nostro Sud

Da quando il coronavirus ha dichiarato guerra al pianeta intero, non c’è giorno che non venga evocata la figura di Winston Churchill (1874-1965), il principale artefice della resistenza alla crudeltà nazista durante il secondo conflitto mondiale. Il 20 agosto 1940 il mitico primo ministro pronuncia un discorso in onore dei piloti britannici impegnati, con successo, nella battaglia aerea d’Inghilterra contro la Luftwaffe tedesca. Era in gioco la stessa sopravvivenza del Regno Unito e, quindi, del mondo libero. «Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi», esclama il premier inglese esaltando il coraggio vittorioso dei suoi militari negli scontri di cielo.

Ecco. «Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi». Si potrà ripetere questa celebre espressione churchilliana per i i capi di stato e di governo che il 23 aprile - nel Consiglio Europeo per le misure anti-crisi - decideranno, di fatto, del futuro del Vecchio Continente? È l’augurio di tutti coloro che hanno a cuore la pace e la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo, la libertà e la crescita.

Ha ragione piena il presidente francese Emmanuel Macron: «Per l’Unione Europea è il momento della verità, i leader politici devono decidere se l’Unione è un progetto politico (come io penso) o solo un mercato. Non c’è altra scelta se non creare un fondo che possa emettere debito comune per finanziare la ripresa. Altrimenti l’Europa rischia il collasso. Se non interveniamo massicciamente a sostegno dei Paesi più indebitati, i populisti vinceranno in Italia, in Spagna, forse in Francia e altrove». Sintesi perfetta.

Le guerre, tutte le guerre, da quelle militari a quelle economiche, da quelle ambientali a quelle batteriologiche, non giovano mai alla salute delle democrazie e delle popolazioni colpite. E quando le democrazie riescono a superare i postumi della belligeranza, il merito va assegnato al tipo di risposta che le classi dirigenti nazionali e internazionali riescono a confezionare. Esaminiamo il caso Italia.

Benito Mussolini (1883-1945) era un politico più spregiudicato di un capitano di ventura rinascimentale, ma avrebbe fondato i «Fasci di combattimento» se, in Italia, il prodotto interno lordo (Pil) del 1919 non fosse precipitato del 14,5%, sulla scia della prima guerra mondiale? Adolf Hitler (1889-1945) era il demonio (e pandemonio) in persona, ma si sarebbe impadronito della Germania se la crisi economica tedesca, provocata anche dalle terribili sanzioni inflitte a Berlino dai vincitori della Grande Guerra (1914-1918), non avesse prostrato il popolo teutonico fino al punto da costringerlo a subire un’inflazione mostruosa, il cui ricordo e il cui incubo costituiscono tuttora il principale freno del Nord Europa alle politiche finanziarie espansive chieste dal Sud Europa? Quell’inflazione stellare si rivelò così devastante che un economista del tempo diede una definizione impareggiabile del fenomeno: l’inflazione significa avere sempre le tasche piene di soldi, ma essere sempre al verde.

Per fortuna andò diversamente nel secondo dopoguerra. I vincitori della contesa militare, in particolare gli Stati Uniti, non solo non inflissero insostenibili pedaggi agli sconfitti, ma li aiutarono a risollevarsi inondandoli di dollari e aiuti vari (Piano Marshall). Il che, unito alla saggezza di molti governanti europei, stroncò sul nascere qualsiasi rigurgito nazionalistico (cioè bellico). Senza l’America che rifocillò le nazioni europee, forse non sarebbe sorto neanche quel mercato comune continentale che ha contribuito a riappacificare gli animi per 75 anni e a riavvicinare, sul piano sociale, popoli tradizionalmente in cagnesco fra loro.

Adesso l’Europa si ritrova al bivio. Per fortuna, nessuno, al suo interno, rimpiange il vecchio sentimento punitivo nei confronti dei perdenti e dei più deboli, quello scaturito all’indomani della prima guerra mondiale. Ma oggi fa ancora fatica a farsi strada quello spirito unitario e comunitario che caratterizzò le leadership europee dopo la fine della seconda guerra mondiale. Fa fatica perché negli ultimi anni è cresciuta in Europa quell’insoddisfazione sociale che un secolo fa partorì il fascismo e che oggi allatta i diversi populismi di destra e sinistra.

Ora, proprio nell’ora più buia, si presenta l’occasione storica per disinnescare la miccia populista in grado di far saltare il pur incompleto edificio europeo. Gli Eurobond richiamati da Macron, ossia la condivisione del debito, non sono, come appaiono, un esclusivo strumento finanziario per soccorrere chi ha l’acqua alla gola. Gli Eurobond sono soprattutto uno strumento politico, anzi sono, addirittura, un simbolo di unità politica. Già, perché una volta spianata la strada al bilancio comune europeo, restano soltanto pochi chilometri, all’Unione, per tagliare il traguardo dell’integrazione politica.

Il Mes, il sostegno alla disoccupazione (Sure), il prossimo Fondo per la ripresa, non differiscono pressoché in nulla dal format degli Eurobond. La qual cosa rende del tutto incomprensibile la contrarietà, da parte di settori della politica italiana, al loro pieno utilizzo. Ma la politica, a tutti i livelli, si nutre di simboli. E il simbolo degli Eurobond è il più agognato, è il più penetrante sul mercato dei brand. Di conseguenza, bisognerebbe sdoganarlo al più presto, non foss’altro che per togliere munizioni agli arsenali dei populisti e ridare ossigeno alle rantolanti democrazie occidentali. Altrimenti saranno i cinesi a presentarsi come salvatori e prestatori di ultima istanza. A caro prezzo.

La questione tocca il Mezzogiorno d’Italia più di quanto si possa immaginare. Sarebbe semplicemente assurdo (eufemismo) immaginare il futuro del nostro Sud, oltre che del resto d’Italia, sganciato dall’Europa, specie in questa fase, con la prospettiva di una crisi economica ancora più drammatica per le aree meno sviluppate del Belpaese. Cosa sarebbe o sarebbe stato, ad esempio, del credito all’Italia e di conseguenza al Sud, senza il pompaggio della Bce? Ovviamente, nessuna organizzazione politica può durare senza disciplina finanziaria, che paradossalmente è quanto il Nord Italia chiede al Sud Italia, richiesta che, sempre il Nord, non accetta da parte dell’Europa.

Con gli Eurobond, però, verrebbero meno gli alibi, per tutti. Più rendicontazione significherebbe più serietà, più serietà vorrebbe dire più stabilità, più stabilità comporterebbe più democrazia, più democrazia assicurerebbe più libertà. Con tanti saluti ai populismi di ogni colore.

Ecco perché vorremmo sperare che lo spirito degli eroici piloti britannici celebrati da Churchill aleggiasse tra i partecipanti al prossimo Consiglio europeo.