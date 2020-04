Adiòs al mio amico Sepùlveda. Sei stato il Che Guevara dei libri

Era il 1996 quando conobbi Luis Sepulveda a Torino, al premio Grinzane Cavour. Era un uomo legnoso,solitario, di scarse parole, ma la fama che lo accompagnava e il tipo di vita che aveva condotto erano tali che gli portavamo tutti rispetto. Nonostante avesse due anni meno di me sembrava più vecchio e avvolto da mistero.

Anche Vincenzo Cerami che con tutti noi era solitamente sfottente e giocoso era come soggiogato dal silenzio di quel sudamericano che disegnava colombe affianco al proprio nome nelle dediche ai suoi libri. Dopo aver vinto il premio, ricordo che Giuliano Soria gli chiese di entrare a far parte della giuria e di occuparsi delle letterature latino americane. Era una buona forchetta e gli piaceva molto la cucina italiana, soprattutto quella toscana di “Al 23” e soprattutto ricordo che fumava come un dannato il sigaro. Lo chiamavamo Lucio e una sera,al bar dell’hotel Sitea riuscii a strappargli un’intervista per la “Gazzetta”.

Mi raccontò della sua attività comunista nel Cile di Salvador Allende, aveva fatto parte della guardia personale del presidente, per il cui progetto politico aveva creduto ciecamente nel partito socialista. Ma quando gli uomini di Pinochet erano entrati nel palazzo della Moneda lui aveva potuto fare poco, era stato bloccato e sbattuto in carcere. Non ricordava più quanti mesi si era guadagnato, perché era intervenuta Amnesty International a farlo liberare, ma ciò che rimpiangeva era il non aver potuto difendere la democrazia in Cile e non essere riuscito con i suoi compagni a salvare Allende.

Era diventato in quegli anni del Grinzane molto amico di Predrag Matvejevich e di Bjorn Larsson. Al primo si sentiva legato per un destino comune, erano entrambi esuli, al secondo perché Bjorn aveva una barca e viveva sul mare, come per non sentirsi legato a nessuna terra ferma. Ovviamente li legava anche il fatto di vivere entrambi per maggior parte dell’anno a Parigi. In quella stagione io pensavo che la sua narrativa, poetica e fantasiosa, non avesse ancora dato le prove che ci si aspettava, la Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, uscita proprio nel ‘96 richiamava una tradizione di libri esopici novecenteschi, come Il gabbiano Jonathan Livingstone, La collina dei conigli e l’ Orwell de La fattoria degli animali. Comunque era stato grazie a quella favola che gli avevamo dato il premio.

Ma durante le nostre conversazioni in pullman e in albergo, allorché ci si spostava verso il castello di Grinzane o alle case della Ferrero, ebbi modo di capire che a volte lo scritto va legato necessariamente alla vita di un autore. Le sue storie erano profondamente dipendenti da ciò che Sepulveda aveva vissuto, legate alle sue esperienze drammatiche e avventurose e intrise di valori didattici e politici.

La sua minima formazione politica a Mosca, la militanza nel mondo anarchico cileno e poi in quello comunista, i disastri della democrazia cilena e il carcere, l’intervento di Amnesty International per ottenerne la liberazione e la decisione di non raggiungere la Svezia che lo avrebbe ospitato ma la fuga in Nicaragua, tutto questo rendeva concreti i suoi racconti. In qualche modo legavo la vita di Sepulveda a quella di Che Guevara. E questo accrebbe la mia amicizia e il rispetto per lo scrittore cileno. Rilessi con maggior attenzione i suoi libri, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore (1989), Il mondo alla fine del mondo(1989), Un nome da torero (1994), il Diario di un killer sentimentale (1996), gli Incontri d’amore in un paese in guerra (1997). Li leggevo ora in filigrana con la sua esistenza, o con ciò che mi narrava di stagione in stagione nei nostri molti incontri di giuria e in un memorabile viaggio a Salamanca ospiti di quella Università.

Dopo l’esperienza nel Nicaragua, aveva finalmente capito che non era applicabile il marxismo – leninismo alla vita dei campesinos sudamericani. Aveva deciso di partire per Amburgo e qui aveva aderito alla lotta di Greenpeace, era vissuto sulle loro navi per molto tempo.

Man mano che ci si rivedeva si scioglieva anche il suo carattere, diventava più loquace e scherzoso, mi disse che aveva avuto di nuovo rapporti con Carmen la moglie di sempre, la donna che aveva sposato in gioventù e da cui si era separato al tempo della vita in Germania. Era stato in un viaggio per rivedere il figlio che si era avviato il riavvicinamento con Carmen e c’era un secondo figlio in cammino. Quell’uomo ruvido, che continuava a sfornare storie brevi dove i soggetti erano quasi sempre animali, lumache, balene,cani, carichi di metafora, racconti diretti al mondo perché conoscesse le vicende del suo Paese e il valore della libertà e della democrazia e ai suoi contadini, perché avessero coscienza della propria storia.

A quei contadini, mi aveva detto una volta, si poteva parlare solo con storie semplici, perché i lettori erano semplici e scarsamente acculturati.

Questa funzione didattica della scrittura mi convinse molto, mi conquistò e ricordo che proposi alla giuria del «Premio Bari» di dare a Luis Lucio Sepulveda un premio alla carriera. Venne a Bari e fu molto contento di conoscere la città, di stare con me a casa a cena, insieme a Prisco, Citeroni, Pedullà, Montesanto. Ricordo la felicità di Peppino Farese, giurato del glorioso «Premio Bari» nell’avvicinare quello scrittore che era accompagnato da un’aureola politica così importante. Fu un’esperienza straordinaria, anche perché in quella circostanza Sepulveda accettò di presentare i suoi romanzi in alcune città della Puglia e sottoporsi al bagno di folla che solitamente lui rifuggiva e che la regione seppe tributargli.