Quelle urla dal populismo per tacitare l’europa

La società italiana è sempre più afflitta dal processo di separazione del pensiero dalla realtà. Normalmente dovremmo adattare le nostre idee ai fatti per correggere le nostre ipotesi, ma apparentemente da noi la mitologia e le credenze hanno la precedenza sul reale. Questo fenomeno di dissociazione con la realtà è molto grave perché compromette la qualità del dibattito e la sopravvivenza della società. Non tenere conto dei fatti e delle fonti attendibili per la confutazione successiva , nega in principio il funzionamento della conoscenza. Questa, come dice Popper, deriva da questa successione logica: problemi, teorie e confutazioni. E’ questo il metodo scientifico che l’umanità ha accettato uscendo dalle nebbie della metafisica.

Se eliminiamo l’aspetto della confutazione, ovvero della ricerca di prove che possano mettere in discussione le nostre opinioni, è evidente che mancherà l’esame fattuale capace di correggere le nostre teorie che diventeranno quindi opinabili e senza un riscontro oggettivo. La dissonanza con la realtà non è ovviamente un fatto dei nostri giorni. I sistemi totalitari del passato hanno largamente abusato di questa leva per imporre le loro “verità” . Goebbels, il nazista a capo della “propaganda” del regime, sosteneva: “ ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e questa diventerà una verità”. In questo contesto le parole sono tutto ed i fatti contano niente. Orwell ha spiegato ottimamente il “metalinguaggio” del Grande Fratello che forgiava su basi nuove la società. In quel mondo, guerra significava pace e pace al contrario significava guerra. Stiamo solo ripercorrendo di pari passo le vicende degli anni del 1930 che non solo ci hanno regalato il fascismo, il nazismo ed il comunismo ma la guerra , alimentata dall’inevitabile ancella di queste teorie: il nazionalismo. E’ stato Goering, il numero due del regime nazista di Hitler, a dire che “ è sempre facile fare del popolo il proprio complice, sia che si tratti di una democrazia, o di una dittatura fascista. Basta dire proprio al popolo che sta per essere aggredito e accusare i pacifisti di mancanza di patriottismo e affermare che stanno mettendo in pericolo Paese”.

Le polemiche sul MES, con le accuse di tradimento alla Patria e la vendita dei nostri interessi alla Germania , non sono che la conferma della ripetizione di quelle idee. Ai politici ed alle folle dei social non interessano i fatti. A loro bastano le credenze che si sono costruite in materia con la ripetizione di slogan che solo per essere ripetuti un milione di volte creano una verità evidente. A loro poco importa che un milione di ignoranze non facciano un sapere. Per loro, la folla che le ripete è la prova evidente della verità. Hanno espunto la ragione critica, mettendo al loro posto l’irrazionalità barbara della inciviltà.Veniamo dunque ai fatti. Il MES non è che l’evoluzione del precedente FESF che era stato ideato per fronteggiare la crisi della Grecia. Queste istituzioni sono state preparate nel periodo 2010-2011 quando il nostro Governo era rappresentato da Berlusconi e da Tremonti come ministro dell’Eurogruppo. Quel Governo era sostenuto e partecipato dalla Lega e la sig. Meloni era Ministro della Gioventù come esponente del Pdl, mentre Salvini era europarlamentare a Strasburgo. La regole convenute allora prevedevano che il MES dovesse “avere una forte condizionalità” ribadita dal Consiglio Europeo del 2011. La nostra approvazione del MES doveva necessariamente passare al vaglio del Consiglio dei Ministri. Con questo assenso, il progetto passò quindi al Parlamento che nel novembre 2011 aveva dato la fiducia a Monti, dopo che il Governo Berlusconi era stato abbandonato dalla Lega. Non risulta che nel 2011 Meloni e Salvini e la Lega, abbiano espresso pubblicamente le loro opinioni diverse sul MES .

MATRIGNA? E allora perché oggi sono così critici? Gli italiani (il popolo di contemporanei) non ricordano nulla e quindi, loro sanno benissimo che possono sempre cambiare idea senza avere obiezioni al riguardo e senza spiegarne le ragioni. E poi, come si può giustificare la posizione di Salvini e Meloni quando da anni vanno dicendo che l’Europa è irrilevante e che possiamo fare da soli, con quella attuale per cui l’Europa è matrigna e non ci vuole aiutare? Vogliono stare fuori dell’Europa o ne vogliono fare parte? E’ possibile chiedere solidarietà all’Europa, e accusare questa di volere la nostra rovina? Peraltro, le ultime decisioni dell’Eurogruppo dicono esplicitamente che la sola “condizionalià” chiesta per l’utilizzo dei fondi è l’uso diretto ed indiretto al settore sanitario.E’ una decisione che cancella la “forte condizionalità” prima imposta E’ così inconcepibile l’attuale “pretesa”? Si può davvero chiedere ai nostri creditori di disinteressarsi del modo con cui utilizzeremo i soldi che ci prestano? Ma qualcuno ha mai provato ad andare in Banca e fare una proposta simile? D’altra parte anche in Italia , quando un Comune va in dissesto lo Stato interviene, ma pone limiti alla autonomia fiscale del Comune stesso. Per noi va bene mentre per l’Europa questa procedura non va bene?

Ed infine, come non vedere che i titoli di Stato italiani acquistati dalla BCE sono in effetti una mutualizzazione del debito italiano perché un eventuale problema sui nostri titoli sarà assorbito dagli altri Stati europei? Lo stesso avviene con i fondi della BEI, con il futuro nuovo Fondo sulla Cassa integrazione Europea e con l’approvazione del Fondo Europeo per la ripresa economica. Perché quindi urlare contro l’Europa? Il MES è solo uno degli strumenti messi a nostra disposizione e non si vede perché dovremmo rigettarlo (per noi vale €36 miliardi). A meno che la ragione sia sempre stessa: il populismo ed il nazionalismo dei ciarlatani che vogliono solo distruggere l’Europa.