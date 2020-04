Poveri eroi se li travolge la macchina patrimoniale

Meno male che il presidente del Consiglio ha sbarrato la strada, senza se e senza ma, alla proposta di una patrimoniale anti-crisi sui redditi superiori agli 80mila euro lordi (3mila netti al mese). Altrimenti al danno si sarebbe aggiunta la beffa, soprattutto per la categoria dei medici, che sarebbe rientrata a pieno titolo nella fascia dei contribuenti colpita dal nuovo balzellone.

La patrimoniale non è una tassa sommamente ingiusta solo perché erode per la seconda volta un patrimonio costruito con i risparmi e gli investimenti su cui sono stati già assolti gli obblighi fiscali. La patrimoniale è ingiusta anche o soprattutto perché prende di mira i fedelissimi del fisco, risparmiandone scandalosamente i fedifraghi. In un Paese in cui l’evasione fiscale dilaga molto di più del coronavirus, il solo immaginare un intervento punitivo nei confronti di chi rispetta il patto con lo Stato, costituisce un incentivo all’illegalità che manco un film ammiccante con i furbi e i malandrini. Viene da chiedersi, davanti ad alcune sngolari proposte, se davvero, nella classe politica è radicata la conoscenza di ciò che accade in Italia, e se davvero esiste la consapevolezza sulle conseguenze che certe decisioni potrebbero determinare. Persino il leader comunista Palmiro Togliatti (1893-1964), assai attento ai ceti produttivi, invitava a maneggiare con parsimonia il termine “patrimoniale”, anzi, per lui, meno se ne parlava, meglio era.

Ora, invece, se ne parla con una disinvoltura che definire eccessiva non è esagerato.

Il patto fiscale è tutto in uno Stato come si deve. Venir meno agli impegni presi, prendere a bersaglio i soliti noti, bersagliare gli spiriti più dinamici, ecco tutto ciò equivale creare le premesse di una conflittualità tra Stato e contribuenti che, specie in questa fase, può assestare un altro colpo letale a un’economia con l’acqua alla gola.

Purtroppo l’Italia è un Paese a due velocità sia nella produttività sia nella solidarietà. Diciamolo: il 40% del Paese si porta sulle spalle il restante 60%, dato che, come dimostra il professor Luca Ricolfi nel suo ultimo libro La società signorile di massa, il numero dei cittadini che non lavorano ha superato il numero dei cittadini che lavorano. Il che già costituisce un primo esempio di solidarietà imposta (non volontaria). Poi va calcolata quella solidarietà volontaria, di cui hanno dato prova alcuni nomi eccellenti della grande industria italiana (Del Vecchio, Ferrero, Elkann, Caprotti, Armani eccetera) che con assegni fino a 10 milioni di euro ciascuno hanno offerto un po’ di ossigeno alle casse pubbliche impegnate a garantire risorse per la Protezione Civile. Come definire queste donazioni se non un’autopatrimoniale, una tassa volontaria, decisa per senso di responsabilità verso il Paese e per senso di solidarietà verso le aree più devastate dall’epidemia?

Anche altri nomi meno celebrati hanno dimostrato in concreto, non a chiacchiere, la loro vicinanza a chi soffre e a chi lotta, il che dimostra che la fascia più sensibile del Paese, in parte anche quella più fortunata, non ha bisogno del richiamo dello Stato o del prelievo da parte di quest’ultimo, per manifestare la propria generosità.

Ma se lo Stato si mette a falcidiare i redditi di chi tutto è tranne che un Paperone, se lo Stato finisce per penalizzare proprio coloro, come i medici, che hanno pagato un tributo terribile, innanzitutto in vite umane, all’emergenza in atto, significa che gli autori di simili iniziative hanno davvero smarrito il senso della realtà, oltre che della gratitudine e della riconoscenza. Tra l’al’altro un’eventuale stangata patrimoniale sul 2020 verrebbe pagata nel 2021 quando i guadagni risulteranno vieppiù ridotti.

Lungi da noi la tentazione di cadere nel tranello della facile demagogia. Ma quando proposte di questa natura arrivano da parlamentari, i cui privilegi fiscali e parafiscali possono riempire scaffali di biblioteche, allora significa che si è perso pure il senso della misura e del decoro e che il cinismo degli eletti se ne strafrega (scusate il termine) delle attese dei governati, soprattutto di quelli che tirano la carretta anche per conto di quelli che stanno a guardare.

Speriamo che l’idea della patrimoniale non produca qualche spiacevole sorpresa, a dispetto delle garanzie fornite da Conte. Sì, perché solo su Scherzi a parte potrebbe essere proposto uno sketch che preveda un pugno fiscale contro gli eroi del nostro tempo e la solita carezza per la Razza Furbona che riesce a nascondere patrimonio e attività pure al Padreterno.