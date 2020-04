Virus e internet, un tandem che può investire la libertà

La Grande Depressione del 1929 fu più dirompente di una bomba atomica per l’economia capitalistica, sùbito ricondotta all’esigenza di una maggiore regolazione e/o pianificazione. E la Grande Depressione del 2020, originata dal coronavirus, quali conseguenze partorirà non appena l’epidemia verrà sconfitta? È molto probabile che i sostenitori della pianificazione a oltranza riescano a ottenere nuovi compiti e nuove (più cospicue) entrate fiscali per gli Stati nazionali, anche se il sistema pubblico è già adesso più pesante di un elefante. Ma, si sa, l’appetito vien mangiando, specie per gli insaziabili apparati statali. Piuttosto, bisognerà innalzare paletti, forse barricate, in difesa del sistema costituzionale e dell’ordinamento liberaldemocratico, dal momento che il fuoco concentrico contro i simboli della libertà non è mai stato così insidioso intenso come negli ultimi tempi.

A dire il vero, la comparsa del problema democratico è antecedente al tour mondiale del virus fuggito dalla Cina. È figlia del binomio internet-populismo, cui si era aggiunto di recente il sostanziale pensionamento (non solo in Italia) della funzione legislativa delle Camere. Sull’onda delle emergenze continue, e della relativa “cultura” anti-emergenziale, il potere reale è emigrato dal parlamento al governo, e dal governo all’amministrazione, ossia alle varie burocrazie.

Se poi alla legislazione di emergenza si aggiunge il primadonnismo dei social e dei politici che li monopolizzano, la sconfessione della democrazia rappresentativa pare aver toccato il suo punto più alto e allarmante. I social mirano a sovrapporsi, addirittura a sostituirsi, alle classiche istituzioni liberaldemocratiche, che costituiscono i veri presìdi di razionalità di una collettività. Non ci vuole molto a immaginarlo: se la Rete dovesse castrare il Parlamento, per le democrazie e per le libertà sarebbe la fine, peggio di un incubo orwelliano. Infatti. Dalla Rete spionistica dell’ex impero sovietico si poteva scappare, dalla Rete internettiana è impossibile. Anche perché alla pervasività dei social va sommata la tentazione dei governi di utilizzare lo strumento della biosorveglianza, sia pure per scopi di difesa e sicurezza nazionale. Che cos’è la biosorveglianza se non l’intrusione autorizzata (da parte e per conto del potere) nella vita privata delle persone? Un esempio. Il premier israeliano Netanyahu ha dato il via libera ai servizi segreti per poter accedere ai dati cellulari della gente onde ragguagliare più informazioni contro la peste da coronavirus. Ma analoghe iniziative vengono varate (e intercettate) in quasi tutti gli angoli del pianeta. È vero che viviamo sempre di più in una società documediale e che il possesso dei dati e dei documenti rappresenta l’indice della nuova reale ricchezza, ma è altrettanto vero che non è giusto né conveniente tacere sui colpi micidiali che l’interferenza nella vita privata di uomini e donne può infliggere alle conquiste di libertà e di democrazia. Oltre che all’autonomia di ogni singolo essere umano.

Sembra di tornare indietro, verso quella «democrazia degli antichi» cui il politologo franco-elvetico (1767-1830) Benjamin Constant opponeva la «democrazia dei moderni». In soldoni: sembra che la democrazia diretta stia prendendosi una smisurata rivincita sulla democrazia rappresentativa che ha segnato la storia degli ultimi secoli, soprattutto in Europa.

Qual era il discrimine tra «democrazia degli antichi» e democrazia dei moderni» se non la tutela della vita privata? Nella polis greca la vita privata, la privacy, valeva zero. Tutto si svolgeva in funzione della partecipazione alla vita pubblica, in una logica metà assembleare metà totalitaria. Nelle moderne democrazie, invece, la vita privata è tutto, è il bene principale da salvaguardare, per ogni cittadino. Nelle democrazie moderne si tende (meglio: si tendeva) a limitare la voglia dello Stato di intromettersi nelle vicende private della gente comune.

Adesso, questa distinzione tra «democrazia degli antichi» e «democrazia dei moderni» si va assottigliando di giorno in giorno, complice la lunga serie di emergenze che stanno dissestando l’architettura dei poteri codificati dalle migliori espressioni dell’illuminismo. Colpire la riservatezza significa stroncare la libertà. Certo, in nome della sicurezza e della protezione sanitaria, si può giustificare lo «stato d’eccezione», si possono, cioè, accettare le limitazioni ai movimenti personali, ai traffici commerciali, alla circolazione di auto e pedoni. Ma guai ad assuefarsi, ad abituarsi allo «stato d’eccezione». Il rischio che l’eccezione si trasformi in regola è sempre incombente quando, come accennavamo prima, la legislazione d’emergenza di fatto delegittima i legislatori canonici, a tutto vantaggio dell’amministrazione burocratica e con la benedizione implicita delle contro-istituzioni della Rete.

Conclusione. Il coronavirus non sta attentando solo alle difese immunitarie degli organismi umani. Sta sferrando un duro attacco anche alle difese immunitarie degli organismi istituzionali liberaldemocratici, che avrebbero bisogno di una reazione, di una risposta coesa, di un vaccino morale e neocostituzionale. Invece, come sta accadendo soprattutto in Europa, anziché fare squadra nel nome dell’Unione, si litiga a più non posso; anziché unirsi, si spara sul quartiere generale di Bruxelles, rifiutando ogni vaccinazione in difesa dell’organizzazione comunitaria che più ha dato benessere e libertà.