Non siamo come i cinesi, ma qui si parrà il nostro futuro

Aspettiamo l’ondata minacciosa dell’avanzata nelle nostre comunità del Covid-19, subdolo e pandemico, e sentiamo nel profondo dell’interiorità rimodellarsi la nostra esistenza e le stesse nostre emozioni. Costretti in casa, anche il nostro respiro si è modificato: non respiriamo più liberamente il mondo che ci circonda, i limiti della separatezza ci angustiano e siamo così indotti a cambiare le gerarchie dei principi di realtà. Fino a 10 giorni fa vinceva l’emozione del ri-conoscimento dell’altro, familiare, amico, persona conosciuta per la prima volta. Da qualche giorno, una respirazione meditativa, orientale, ci invita all’autocontrollo e alla disciplina imposta. Chiusi in noi stessi, fa capolino la paura, di ammalarsi, soprattutto di vedere contagiate le persone che amiamo, i familiari, gli amici.

Una paura che normalmente esorcizziamo con il lavoro, l’impegno solidale, la socialità, la ricerca sul campo della realtà e lo studio. Tutto diventa più difficile: prestare attenzione, aprirsi alla comprensione, riflettere. Solo l’appello di autorità, scienziati e medici a rispettare le regole per poter fronteggiare il nemico apre uno spiraglio alla speranza e al futuro.

Il baratto tra sicurezza e paura per la vita della propria famiglia ha da sempre disciplinato il rapporto con il potere. Thomas Hobbes (1588-1679), nella sua opera più importante (Il Leviatano, 1651), ha indicato nella potenza dello stato l’unica possibilità per garantire una sicurezza (relativa) agli individui egoisticamente in lotta tra loro. Più sicurezza, meno paura: solo uno stato paragonato al mostro biblico con i suoi tentacoli può farcela.

<Dobbiamo fare come in Cina>, è stata la frase più volte ripetute da molte autorità politiche del Nord messo in ginocchio dal Coronavirus. A Wuhan, dove tutto ha avuto inizio, il potere monopartitico e imperiale si è mosso in ritardo, è stato reticente, ma quando ha deciso lo ha fatto con potenza burocratica. Rimossi i presunti responsabili dei ritardi i vertici del partito comunista e dello stato hanno decretato le misure dell’emergenza, prima fra tutte la clausura militarizzata di 60 milioni di individui nelle loro case. Ma Wuhan, da sola, non è la Cina, con circa un miliardo e mezzo di abitanti. Le autorità cinesi in questi giorni sono apparentemente soddisfatte, i nuovi contagi sono pochi, la ripresa di potenza può ricominciare il suo <rinascimento> globale.

Ma l’Italia e l’intero Occidente non sono la Cina. Il nostro paese, pur tra tante carenze iniziali (fra tutte la scarsità di dispositivi personali di sicurezza per i nostri medici e sanitari impegnati in trincea e la sottovalutazione della velocità nella trasmissione del contagio), deve muoversi con efficienza ed efficacia, nel contempo contando sulla consapevolezza e sul senso di responsabilità di ciascuno dei cittadini. Il nostro agire è il risultato della libertà. L’agire generoso del personale sanitario è il risultato dell’etica professionale, partendo dal giuramento di Ippocrate, e della scienza studiata e applicata con protocolli concordati in libertà. Nessun imperio può entrare in corsia, e ancor più in rianimazione e in terapia intensiva. Nessuna scelta discrezionale a proposito dei criteri di selezione dei pazienti da sottoporre a terapia intensiva.

Solo <scienza e coscienza> può essere il principio guida in caso di estrema necessità. Dati, continua informazione, trasparenza, interventi degli esperti, appelli, inviti alle comunità, e le regole scritte, tutto questo insieme è il regime della libertà. Questo è stato il cuore dei valori del discorso di Pericle (494-429 a.C.), il primo stratega ateniese (<Qui ad Atene facciamo così>) quando invitò i suoi concittadini ad evitare lo <scoraggiamento> durante la guerra con Sparta e alla vigilia della peste che decimò la popolazione: <ci è stato insegnato a rispettare le leggi scritte, ma anche quelle non scritte che risiedono nell’universale rispetto di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso>. Sono questi valori ad alimentare la libertà e l’autodisciplina, e non l’imperio degli autarchi.

Nei prossimi giorni le nostre regioni del Mezzogiorno saranno messe alla prova come mai è accaduto in passato. In modo imprevedibile siamo diventati anche noi una nuova frontiera del Coronavirus proprio quando in tutta Europa le autorità dei diversi Paesi cominciano a prendere coscienza dell’emergenza. Per la nostra vicenda umana e sociale, questa dura prova ci dirà quanto riusciremo a mettere in campo, sia con le capacità organizzative sia con i nostri slanci emotivi. Tucidide racconta che nella sventura della peste ad Atene e della guerra del Peloponneso durata 30 anni si plasmò la coscienza storica dei greci. Insomma, si cresce nelle prove più dure. I nemici più pericolosi sono quelli più vigliacchi e subdoli, ma il nostro spirito si rafforza e diventa più fecondo quando le vicende umane ci richiamano all’impegno più strenuo. Salvare le vite umane non è il compito solo di medici, infermieri ed esperti. No, anche noi possiamo agire utilmente, evitando che il virus trovi il terreno fertile per espandersi ancor più