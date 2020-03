Imprenditori pugliesi e lucani, così potete salvare la «Gazzetta»

Gli appelli lanciati su questa testata dal Direttore, dal Comitato di redazione, dai Presidenti delle Confindustrie di Puglia e Basilicata, dalla Cgil e da Fondazioni ed Enti culturali controllati dalla Regione ad impegnarsi con rapidità per salvare la Gazzetta del Mezzogiorno devono raccogliere unanime consenso e produrre ad horas iniziative conseguenti. Le due regioni confinanti da anni ormai sono punti di forza del sistema produttivo nazionale e vantano gruppi imprenditoriali che, pur nella loro diversa consistenza economica, finanziaria e patrimoniale, legittimano la speranza che si possa aggregare un gruppo di operatori in grado di distribuirsi agevolmente l’onere dell’operazione.

Nelle due aree infatti esistono numerose imprese molto robuste che potrebbero impegnarsi nella costituzione di una cordata capace di presentarsi come soggetto di impresa ‘assuntore del concordato’.

Solo in Puglia, ad esempio, nel comparto industriale, stando ai dati di bilancio del 2018 (gli ultimi disponibili), operano 11 società di imprenditori locali che hanno superato i 100 milioni di fatturato, in alcuni casi anche per diverse centinaia di milioni. A Corato, Barletta, Molfetta, Palo del Colle, Bitonto, Bari, Santeramo, Monopoli, Rutigliano, Casarano, sono attive aziende nei settori agroalimentari, del legno-mobilio, calzaturiero e dell’Ict che realizzano quasi tutte utili da diversi anni e che sarebbero in grado di costituire una newco anche con quote ineguali fra i vari sottoscrittori per partecipare all’operazione.

Ma anche il comparto della distribuzione ha visto ormai da tempo affermarsi 12 campioni regionali che nel 2018 hanno realizzato fatturati da 100 milioni in su, anch’essi con utili apprezzabili. A Trani, Corato, Barletta, Bari, Lecce, Martina Franca e Taranto hanno sede legale imprese che operano in prevalenza attraverso catene di supermercati nella vendita di prodotti alimentari e per la casa, di abbigliamento, come concessionarie di automobili e nella distribuzione di beni informatici e di prodotti petroliferi.

Abbiamo citato le società industriali e commerciali di imprenditoria pugliese i cui bilanci hanno superato nel 2018 i 100 milioni di ricavi, ma naturalmente all’operazione potrebbero partecipare anche società pugliesi e lucane industriali e commerciali da 50 a 99 milioni di fatturato e con buoni utili che sono ancor più numerose delle precedenti. Ma anche la grande imprenditoria agricola delle due regioni - dalla Capitanata alla Bat, dalla Murgia al Sud Est barese, dal Salento al Metapontino – potrebbe offrire il proprio prezioso contributo.

Inoltre, soprattutto le aziende che fanno sistematico ricorso alla pubblicità sulla testata potrebbero capitalizzarne in tutto o in parte il costo, ovvero versare anticipatamente in conto capitale quanto investono in pubblicità sulla Gazzetta in un anno.

Ma anche una larga fascia di lettori e collaboratori del quotidiano - sia quelli che ne percepiscono compensi e sia quelli che vi scrivono a titolo gratuito - potrebbero costituire una newco versando una quota di 2.000 euro pro capite. Vi sono in Puglia e Basilicata fra medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, notai, professori universitari, scrittori, magistrati, artisti, banchieri, dirigenti d’azienda, agronomi, artigiani, commercianti, veterinari, operatori immobiliari, amministratori locali, etc. - diecimila persone disponibili ad autotassarsi per 2.000 euro, partecipando insieme alle grandi aziende industriali, commerciali ed agricole al salvataggio della Gazzetta ? Chi scrive pensa proprio di sì, ed è pronto ad essere fra codesti auspicabili soci, impegnandosi a sottoscrivere la propria quota.

Insomma i ceti più sensibili delle comunità di Puglia e Basilicata sono chiamati ad un’azione che non sarebbe soltanto ispirata da illuminata filantropia, ma diverrebbe dinanzi alla grande opinione pubblica italiana una forma di autotutela civile e culturale di due popolazioni del Mezzogiorno e delle loro istituzioni che ormai sono legate sempre di più in percorsi comuni di crescita e di sviluppo, anche al servizio dell’intero Paese, dei quali la Gazzetta da decenni è interprete fra i più autorevoli.

Ma non c’è più tempo da perdere. Allora, per questa settimana i vertici delle associazioni imprenditoriali di Puglia e Basilicata potrebbero portare in uno studio notarile i rappresentanti delle prime aziende disponibili a sottoscrivere quote della newco per il salvataggio della Gazzetta?