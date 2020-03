Bari, Decaro: «E quando tutto questo sarà finito faremo una Festa degli Abbracci»

Sono un sindaco. E ho sempre provato a condividere tutto con la mia comunità. A maggior ragione voglio e devo farlo adesso. Perché la mia famiglia, la politica, la mia città mi hanno insegnato che l’unico modo per affrontare e superare i momenti di difficoltà è farlo insieme.

Difficoltà, sì, inutile negarlo. Siamo un popolo accogliente, solidale, che fa della dimensione collettiva e conviviale il suo punto di forza. Oggi a quella dimensione siamo chiamati forzatamente a rinunciare. Non possiamo farci forza con una pacca sulla spalla, non possiamo rassicurarci con il calore di un abbraccio, non possiamo darci un bacio per scacciare la paura. Non possiamo stringere nelle nostre mani quelle di un amico e dirgli: «Coraggio, passerà». Non possiamo riunirci per strada in tanti, a ridere, ballare, cantare per esorcizzare «il mostro».

Alcuni dicono che sono privazioni intollerabili, esagerate o inutili. Niente di più sbagliato. Sono prescrizioni tassative decise dal Governo, insieme a una cabina di regia di esperti e cambiano sulla base di come si diffonde il virus nelle diverse zone del nostro territorio. Non servono solo per tutelare noi stessi, ma anche e soprattutto per evitare che il contagio si espanda, che le strutture sanitarie vadano al collasso, che le persone più deboli siano penalizzate.

Ricapitoliamo i comportamenti da tenere ad oggi per contenere il virus: evitare assembramenti, evitare abbracci, baci, strette di mano, contatti con altre persone se non strettamente indispensabili, lavarsi spesso le mani e tenere una distanza di sicurezza.

Io lo so che è difficile e capisco lo sconcerto, talvolta l’angoscia che ci prende, costretti a vivere in questa dimensione incerta. Una strana situazione sospesa tra le notizie angoscianti che provengono dalle zone rosse, le fake news dei vocali di Whatsapp e la constatazione che nel nostro territorio i casi sono ancora molto limitati in rapporto alla popolazione.

Non dobbiamo per questo entrare nel panico, ma nemmeno fare l’errore di minimizzare. E soprattutto, dobbiamo fare il nostro dovere per evitare il peggio. Nessun poliziotto, nessun giudice, nessun soldato controllerà i nostri comportamenti. È il nostro senso di responsabilità, il nostro buonsenso che dovranno guidarci. In fondo si tratta di modificare le nostre abitudini per un po’ di tempo, per salvaguardare la salute di tutti. Possiamo farcela, dobbiamo farcela.

Io ce la sto mettendo tutta, cercando di essere un esempio per i miei concittadini.

In questi giorni sto provando a rispondere anche sui social alle tante domande che arrivano, sto cercando di spiegare le piccole regole che dobbiamo rispettare, sto aiutando gli operatori a comprendere le limitazioni per alcune attività, perché so di avere la responsabilità di dover rassicurare la mia comunità, senza ingigantire i pericoli ma senza banalizzare la situazione.

Una sola cosa posso promettermi e promettervi. Quando questa emergenza finirà, perché finirà, organizzeremo una grande memorabile Festa dell'Abbraccio, in piazza. Ci terremo per mano, staremo insieme, tutti, ci abbracceremo e ci baceremo come mai in passato. Dobbiamo recuperare tutto questo tempo «solitario». Io non vedo l’ora.

Baresi, pugliesi, italiani, fatevi forza. Facciamoci forza. Il momento è «tosto», ma siamo una comunità con le spalle larghe. E abbiamo un sistema sanitario che ci invidia tutto il mondo, fatto di donne e di uomini straordinari, che approfitto per ringraziare, uno a uno.

Se ognuno di noi farà il suo dovere con scrupolo e responsabilità, questa crisi ce la metteremo alle spalle prima del previsto. Ne abbiamo passate tante e ci siamo rialzati sempre. Lo faremo anche stavolta.