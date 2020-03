La resistenza a convivere col cigno nero dell'incertezza

Per fortuna ci sono i classici del pensiero a farci ragionare. Che diceva sconsolato il dottor Faust di Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)? Che dopo aver studiato diritto, filosofia, medicina, teologia, si era accorto di saperne quanto prima, perché tutto sommato «nulla ci è dato sapere». Il Faust, capolavoro universale del geniale letterato tedesco, è tante cose insieme, a cominciare dalla lotta tra Dio e il demonio, tra i vizi e le virtù. Ma rappresenta, anche, un impietoso dipinto (scritto) sui limiti della condizione umana, sull’impossibilità di uscire dal pantano delle incertezze.

Purtroppo, gli esseri umani sono affamati di sicurezze, non si rassegnano all’idea che nessuno può pianificare e che tutta la vita terrena si fonda sul probabilismo, sul pendolarismo sistemico tra tentativi e confutazioni, cioè sulla resa al dominio dell’incertezza.

Non a caso proliferano da sempre superstizioni e intolleranze: sono la spia di un insopprimibile bisogno, di una capillare ricerca di certezze. Ma di questo passo si rischia, prima o poi, di arrivare o di tornare a modelli organizzativi ostili alla libertà.

Anche la vicenda del coronavirus non sfugge all’aspirazione umana di voler prevedere tutto, di voler conoscere, in questo caso, tempi e contraccolpi dell’avanzata epidemica. Infatti, tutti chiedono pronostici agli esperti, che gli esperti non possono dare, perché anche loro sono come il Faust di Goethe, consapevole dei limiti della sua conoscenza. I più spregiudicati tra i non addetti ai lavori si ergono loro stessi a esperti, in ciò compromettendo, e talora contestando, il lavoro degli studiosi seri e coscienziosi.

Non è servito, a frenare la presunzione dilagante, neppure il successone di pubblico di un libro come Il cigno nero dell’epistemologo e agente di cambio libanese-americano Nassim Nicholas Taleb, che ha spiegato con estro narrativo e profondità di dottrina l’imbattibilità dell’incertezza, l’unica sovrana senza tempo, l’unica vera dea di ieri, oggi e domani.

Il poeta latino Giovenale (55-127 dopo Cristo) scriveva: «rara avis in terris nigroque simillima cygno» (uccello raro sulla terra, come un cigno nero). Per molti secoli, questo proverbio ha rappresentato la metafora dell’inesistente, di qualcosa che potesse essere trovato solo nel mondo delle favole o delle congetture più estreme. Taleb, invece, dimostra che quasi tutti i grandi eventi storici sono dipesi dall’inatteso, non dall’ineluttabile, sono dipesi cioè dal Cigno Nero, che è l’animale più sporadico e inaspettato di tutti.

E a quale accadimento più dirompente del coronavirus potrebbe accompagnarsi la dizione, o la definizione, di Cigno Nero? A pochi, o a nessuno. Infatti, nemmeno un oracolo dell’antica Grecia si sarebbe spinto a vaticinare un’epidemia di portata planetaria come quella in atto. Altro che caduta di Wall Street (1929) o fallimento di Lehman Brothers (2008): l’economia ci ha sempre abituati a choc periodici, a discese e risalite, a quaresime e resurrezioni. Il che, per certi versi, era un’altalena alquanto rassicurante.

Ma stavolta no. Stavolta il Cigno Nero appare più nero di prima, perché non esiste, in merito all’effetto del virus cinese, una letteratura di riferimento. Le epidemie del passato non hanno mai riguardato l’intero globo, tutt’al più si sono accanite su una particolare zona geografica, ma sempre risparmiando tutte le altre.

Questa particolarità e questa anomalia dovrebbero suggerire un approccio più responsabile al problema. Invece si comportano tutti, anche in politica, come i tenutari del campionato di calcio di fronte al dilemma se giocare, in questi giorni, a porte chiuse o a porte aperte: prevale solo il tornaconto societario o individuale del momento.

Ma l’egemonia, se non la dittatura, dell’incertezza non può essere affrontata attraverso la presunzione (fatale) delle certezze. Nessuno sa quale sarà il prezzo che dovrà pagare l’economia mondiale al Covid-19. Così come nessuno sa quale sarà il conto (si presume salatissimo) che dovrà pagare, in termini di recessione, l’Azienda Italia, la più acciaccata di tutte. Eppure, nonostante i danni già causati dal Cigno Nero, si continua a fare politica spettacolo come o più di prima, ignorando che i problemi complessi richiedono risposte complesse e corali.

Bisogna abituarsi a vivere con l’incertezza. Altro che strappi contro l’Europa. Mai come oggi è urgente unirsi, non dividersi; cooperare, non rompere; integrarsi, non disintegrarsi. Idem nelle nazioni, soprattutto in Italia. Altro che beccarsi tra Stato centrale e Regioni. L’incubo dell’incertezza permanente richiede un fronte comune, per limitare i contraccolpi dei Cigni Neri (è inutile parlare di rarità) e per non disperdere energie (nell’isteria generale) e quattrini (nell’emergenza da affrontare).

La questione è culturale, prima che politica. È diffusa, specie in Italia, la convinzione che sia possibile programmare qualsiasi cosa e che la volontà politica sia, di per sé, garanzia di certezze. Non è così, non sarà mai così, e l’ultima conferma proviene proprio dall’odierna sindrome cinese. È sufficiente un imprevisto, un nonnulla, per mandare all’aria i piani di una nazione ferreamente gerarchizzata, irregimentata, come la Cina, figuriamoci quale potrebbe essere l’effetto del Cigno Nero per una nazione slabbrata e loquace come la nostra. Ma c’è poco da illudersi. Oggi, in Italia, meno si studia, più si pretende di saperne, diversamente dalla lezione socratica del dottor Faust. Incrociamo le dita.