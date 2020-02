La chiesa e il vocabolario del «metodo barese»

BARI - Guardarsi negli occhi e parlarsi, conoscersi, ascoltarsi e confrontarsi sulle emergenze delle rispettive comunità locali, distribuite in venti Paesi di tre continenti. Per quanto possa apparire paradossale, i cinquantotto vescovi riuniti a Bari nell’ultima settimana non si conoscevano tra loro e ne hanno approfittato partendo da un tema preciso, teologicamente fondato e culturalmente pregnante: il Mediterraneo come frontiera di pace. Eppure, a sentir loro, non è stato solo il merito del tema in discussione ad appassionarli ed entusiasmarli, quanto il metodo adottato. E il «metodo barese» di questo sinodo è consistito appunto nell’incontro, nell’ascolto, nel dialogo, nella conoscenza reciproca, nell’accoglienza, nel confronto.

Questo metodo, in verità, sintetizza in sé l’obiettivo che si intende perseguire, lo stile culturale che si vuole far crescere, il merito di contenuto che si vuole divulgare. E cioè, come ha sintetizzato lo stesso Papa nel suo intervento in basilica ieri mattina, ricostruire i legami interrotti nel Mediterraneo.

Il sinodo di Bari ha rieditato un vocabolario efficace nel linguaggio nella Chiesa. Tutta la teologia dell’accoglienza e del dialogo sollecitata da Francesco poggia su un reticolo di parole-chiave che sono risuonate più volte nella settimana sinodale e soprattutto nei vari interventi pontifici ieri mattina: in basilica, durante l’omelia e nell’Angelus. Come in ogni dizionario, ogni parola riassume un concetto e presenta sinonimi e anche contrari: il percorso dei vescovi è tutto in questo lessico evangelico che frusta il lassismo della vecchia Europa, denuncia i ritardi della politica nazionale e internazionale e rilancia una prospettiva sociale e culturale che spalanca le porte al bene comune. E il bene comune - come ha precisato Francesco - è «l’altro nome della pace».

Il fondale del palco allestito a Bari per la messa celebrata dal Papa ha riprodotto, in più lingue, una rapida pagina di questo vocabolario sinodale mediterraneo. Questa architettura lessicale poggia su parole basilari e riferite ai valori: accoglienza, dialogo, giustizia, fraternità, pace, speranza, confronto, solidarietà, unità. E poi ancora dignità, libertà, rispetto, ponti. E, su tutte, ripetuta tre volte dal Papa: convivialità, parola non nuova a chi ha conosciuto e seguito don Tonino Bello, che osannava la «Chiesa del grembiule», che cioè si fa serva, e la «convivialità delle differenze».

Sinonimi, si diceva. E poi ci sono i contrari: fondamentalismo, divisione, disuguaglianza, ingiustizia, populismo, guerra (con i derivati sottolineati dal pontefice, come: follia, pazzia, fallimento), e poi odio, lamento, scarto, muri, razzismo, settarismo. E quindi violenza, paura, ipocrisia, rifiuto, e poi soprattutto indifferenza.

Sono parole programmatiche queste risuonate nel sinodo di Bari e tutte rilanciate ieri dal Papa per spiegare che il Mediterraneo è il mare del meticciato. Inutile dunque inseguire i fantasmi di presunte purezze razziali: «Non hanno futuro», ha chiosato Francesco. Il magistero pontificio ha segnato a Bari uno dei suoi punti più fermi e più alti, in una circostanza inedita nella storia (il sinodo del Mediterraneo e basta) e potendo poggiare su un pilastro solido e sicuro per la Chiesa: la devozione per San Nicola, il Santo dell’Oriente e dell’Occidente, meticcio nella pelle e per cultura, perno della storia di Bari e della fede dei popoli cristiani del Mediterraneo e non solo.

Bari, il contesto urbano, spirituale, geografico e storico di questo sinodo, è l’altro punto cardine della teologia dell’accoglienza. Bari città dell’incontro, «cantiere di pace», l’ha definita l’arcivescovo Cacucci, che ha guidato e accompagnato fin qui una diocesi che l’altra sera ha felicemente stupito i vescovi distribuiti per le varie parrocchie, tutte affollate e festose in attesa del pontefice. Lo stesso Francesco lo ha riconosciuto: lo ha fatto in maniera formale e spontanea, derogando dal testo scritto quando, a braccio, si è spinto a proclamare Bari «capitale dell’unità, l’unità della Chiesa», memore del primo incontro ecumenico con i patriarchi delle Chiese orientali svoltosi sempre a Bari nel luglio di due anni fa.

Francesco non dimentica, Francesco costruisce, pazientemente e con determinazione. Ieri ha anche suggerito di «alzare la voce» e lo ha fatto, imprimendo alle sue parole un risvolto politico significativo quando ha sferzato i rigurgiti di nazismo che derivano dal crescente populismo, quando ha segnalato le «pericolose soluzioni non eque» a proposito dei piani di pace tra Israele e Palestina, quando ha bacchettato l’ipocrisia dei Paesi che firmano le convenzioni sulla pace e poi vendono armi, quando ha segnalato le persecuzioni dei cristiani e delle minoranze chiedendo tutela per la libertà religiosa. E infine quando ha segnalato «l’immane tragedia» della Siria, lanciando «un forte appello perché si ascolti il pianto dei piccoli e degli indifesi».

A conti fatti, questo sinodo di Bari è stato davvero «fruttuoso e consolante». Il «metodo barese» funziona: gli stessi vescovi hanno già detto che non finisce qui.