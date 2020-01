Sovranisti all’americana e sovranisti all’italiana

L’assassino del generale iraniano Soleimani ci costringe a riflettere sulla natura dell'amministrazione Trump. Lasciamo perdere i commenti più scontati, che legano l'operazione a questioni di bassa cucina: lo spettro di una guerra aiuta l'incumbent, in un anno elettorale. Trump è stato eletto e si è più volte presentato come il campione di una visione nazionalistica e isolazionistica. E' stato visto come il dinamitardo dell'ordine internazionale uscito dalla seconda guerra mondiale. Ha espresso più volte simpatia per governanti "forti", in barba a quella professione di fede nella democrazia che costituisce il grande "claim" pubblicitario dell'Impero americano. E adesso?

Adesso siamo costretti ad accettare che molto spesso si è data dell'amministrazione Usa una lettura forse un po' semplicistica. Questo è vero in politica internazionale ma anche in politica economica.

Trump non è solo "quello dei dazi": è anche l'artefice di una serie di liberalizzazioni, semplificazioni e riduzioni fiscali di grande rilievo. Purtroppo la politica reale non è mai "in purezza" ma è sempre un miscuglio di istanze e idee differenti. Questo è vero anche per quanto riguarda le "nuove destre" che oggi sono al governo in diversi Paesi del mondo.

Boris Johnson sarà pure, oggi, avversario dell'Unione europea e delle istituzioni soprannazionali in generale, ma la sua declinazione della Brexit ammicca alle nostalgie dell'Impero britannico ed è aperta agli scambi commerciali col resto del mondo. In più, parla il vocabolario dell'ottimismo. Andrew Sullivan ha scritto che Johnson è riuscito "a fare ciò che non è riuscito a nessun altro leader conservatore in Occidente: ha cooptato e quindi neutralizzato la destra estrema. Da quando ha preso le redini, il Brexit Party è collassato, il fervore anti-immigrati si è calmato e i Tory sono tornati a posizioni centriste in campo economico e sociale".

In Brasile, Jair Bolsonaro ha ereditato una situazione difficile e gli osservatori internazionali hanno mostrato scarsa simpatia per questo ex militare col piglio del cow boy. Bolsonaro difficilmente può essere considerato un paladino della società aperta.

Per ministro dell'economia, però, si è scelto Paulo Guedes, economista e finanziere dal curriculum impeccabile e intenzionato a dare una scossa al Paese. Guedes ha presentato un piano di riforme ambizioso. Contempla la privatizzazione dell’utility Eletrobras, grande attenzione alle finanze pubbliche, una riforma costituzionale che darebbe una struttura decentralizzata al sistema fiscale, coerente con un Paese di 210 milioni di abitanti e ampie differenze interne. Vuole porre mano al sistema previdenziale, e non per fare "quota 100", quanto semmai per renderlo economicamente sostenibile.

Trump, Johnson, Bolsonaro sono punti di riferimento dei partiti che hanno occupato il campo della destra in Italia. Però l'unico punto di contatto con Meloni e Salvini sembra, ad oggi, lo stile. Stile che si può ridurre a un rigetto del politicamente corretto. C'è una fetta di elettorato che sopporta sempre di meno le censure più o meno esplicite dei benpensanti, per cui certe cose semplicemente non possono venir dette. Per questa ragione, premia chi le dice e si gode l’effetto catartico.

Il problema è che poi i “premiati” dovranno anche governare. Sulla carta, Salvini e Meloni appaiono, oggi, molto più coerenti dei loro beniamini. Incarnano infatti una posizione rigorosamente nazionalista: "chiusista" per quel che riguarda sia l'immigrazione che il commercio internazionale, fortemente statalista in economia. "Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato". Gli intellettuali di riferimento della destra sovranista non perdono occasione per vantare i successi del pubblico e i guasti del privato e per stigmatizzare i cedimenti "neoliberisti" della sinistra.

Si tratta di visioni semplicistiche, così riassumibili: se c'è un problema, lo Stato lo risolverà. Col che si presume che lo Stato abbia sempre tutte le informazioni e le competenze, e riesca a evitare effetti imprevisti delle sue stesse mosse.

Che si voti nella primavera 2020 o a scadenza naturale della legislatura, è assai probabile che sarà la destra a vincere le elezioni. Si darà davvero l'obiettivo di nazionalizzare tutto il nazionalizzabile?

Altri "sovranismi" nel mondo hanno posizioni più articolate e complesse. Sarebbe auspicabile che l'Italia non inseguisse il primato nazionale dell'ottusità.