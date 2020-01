Strage infinita di pedoni malgrado la carta europea

BARI - Una mattanza. Non come quella dei tonni in mare. Ma sull'asfalto. Nelle strade europee vi è una media di 49 vittime di incidenti stradali per milione di abitanti. Più brutale: nel 2018, secondo i dati preliminari pubblicati dalla Commissione europea, circa 25.100 persone sono morte sulle strade dell'Ue e 135.000 sono rimaste gravemente ferite.

In Italia, nel solo 2018, l'asfalto si è tinto di sangue ben 612 volte. Se non è chiaro, così come certificato dai dati dell'Osservatorio Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), vuol dire 612 pedoni morti sulle strade italiane.

Circa due al giorno. Pazzesco i numeri dei feriti sono stati 20.700: 9.465 uomini e 11.235 donne. La categoria più colpita, quella degli ultra 65enni con 364 vittime.

Eppure la “Carta europea dei diritti del pedone” tra le tante cose precisa che “il pedone ha diritto a vivere in un ambiente sano e a godere liberamente dello spazio pubblico nelle adeguate condizioni di sicurezza per la propria salute fisica e psicologica”, “ha diritto a vivere in centri urbani o rurali strutturati a misura d'uomo e non d'automobile e a disporre di infrastrutture facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta” e che “i bambini, gli anziani e i minorati hanno diritto a che la città rappresenti un luogo di socializzazione e non di aggravamento della loro situazione di debolezza”.

Utile considerare, in una ottica di cambiamento, che nell'Unione europea è obbligatoria la “Valutazione della sicurezza stradale”. Pertanto le autorità nazionali dovranno avere massima attenzione nei confronti “ dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti della strada vulnerabili nelle procedure di gestione della prevenzioni di incidenti” tenuto conto che costituiscono quasi la metà delle vittime di incidenti stradali nell'Ue.

Una migliore progettazione e manutenzione di strade, gallerie e ponti è parte integrante delle iniziative dell'Ue per realizzare gli obiettivi strategici di dimezzare entro il 2020 il numero di vittime della strada rispetto al 2010 e avvicinarsi all’azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050. Augurandoci che tutto questo non rimanga solo sulla carta.

A metà aprile dello scorso anno il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove misure per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti. Infatti, da maggio 2022, obbligatori sistemi avanzati di sicurezza in tutti i nuovi veicoli in commercio. Tutto questo al fine di “adeguare la legislazione esistente agli sviluppi tecnologici e alle recenti tendenze sociali, come l'invecchiamento della popolazione, alle nuove fonti di distrazione per i guidatori (soprattutto l’uso dei dispositivi elettronici mentre si guida) e all'aumento del numero di ciclisti e dei pedoni sulle strade europee”.

Tra le novità vi sarà un sistema di adattamento intelligente della velocità che avviserà il guidatore se supera il limite di velocità, mediante la cartografia e l'osservazione della segnaletica stradale.

Inoltre saranno obbligatori i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, il registratore di dati di evento (incidente), il sistema di frenata automatica di emergenza (già obbligatori per gli autobus e per gli autocarri).

Insomma un lavoro di non poco conto quello che dovrà essere realizzato

dalla rumena Adina-Ioana Valean - commissario europeo per i trasporti - e dalla francese Karima Delli presidente della commissione per i trasporti del Parlamento europeo.