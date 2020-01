La principale posta in gioco si chiama Europa (e forse italia)

Una volta la politica estera era la politica-politica per antonomasia. Oggi la politica estera apre i tg solo in occasione di un attentato eccellente, fuori dall’ordinario. Il che conferma la tendenza a sottovalutare la politica estera anche da parte dei governi nazionali. In Italia, poi. In Italia, nazione provinciale per definizione e convinzione, la politica estera viene affrontata con un senso di malcelato fastidio, come se i problemi degli altri, specie di chi ci circonda, non fossero pure i nostri e come se le conseguenze di certe scelte internazionali non incidessero sulla vita quotidiana della Penisola.

E pensare che, decenni addietro, la carica di ministro degli Esteri era seconda, per importanza, nel governo, solo a quella di presidente del Consiglio.

Da qualche anno, invece, spesso l’incarico di capo della diplomazia viene svolto a mezzo servizio, non a tempo pieno, quasi fosse un lavoro suppletivo, sommerso.

Neppure un atto eclatante come l’uccisione di un pezzo da novanta del regime iraniano da parte dei soldati di Donald Trump e le relative reazioni a cascata che ne potrebbero scaturire, hanno dato la sensazione che la pace è in pericolo e che, di conseguenza, vuoi o non vuoi, la politica estera è destinata a riprendere il sopravvento nelle scelte strategiche di un Paese. Non solo, ma così come accadeva in passato, sarà di nuovo la politica estera a stabilire alleanze e contro-alleanze all’interno di una nazione.

Il presidente americano non è un cmpione di simpatia, né è un leader privo di ombre e contraddizioni. Ma i presidenti passano e gli Stati restano. Tutti sappiamo che l’attuale inquilino della Casa Bianca agisce con il piglio e la mentalità dell’uomo d’affari, cioè a strappi e secondo le convenienze del momento. Ma tutti sappiamo che senza gli Stati Uniti d’America, la storia dell’Europa e di altre aree del mondo non avrebbe conosciuto la stagione della libertà e della democrazia. Le vicende della Seconda Guerra mondiale stanno lì a ricordarcelo, in ogni momento. Così come i continui attuali assalti all’Occidente.

Chi nutre dubbi in proposito, o perché ottimista per natura o perché indifferente per paura, farebbe bene a leggere il documentatissimo libro di Maurizio Molinari (edito da La nave di Teseo), opportunamente intitolato Assedio all’Occidente. Al termine della lettura, è difficile resistere alla tentazione di chiedersi come mai non si sia ancora verificato un patatrac capace di trasformare la «seconda guerra fredda» in una terza guerra mondiale calda.

L’Europa fa finta di nulla davanti ai conflitti bellici, per ora periferici, in corso nel mondo. Fa finta di nulla pure davanti alla guerra in atto per l’occupazione degli spazi sulla Rete. Non sa l’Europa, o finge di non sapere, che l’oggetto del contendere è soprattutto Lei, il Vecchio Continente che, nonostante tutto, rimane, sotto l’aspetto economico, l’area più dinamica e eccitante del pianeta, peccato che l’Unione (sic) non se ne renda conto e continui a marciare divisa prestando il fianco alle incursioni, anzi all’assedio da parte delle superpotenze illiberali.

L’America di Trump non è l’America degli altri presidenti, da Roosevelt fino a Obama. A differenza dei suoi predecessori, l’isolazionista e sovranista Trump non colloca la protezione dell’Occidente in cima ai suoi pensieri. Per lui esiste solo l’America. Il che dovrebbe indurre gli Stati europei ad accelerare il processo di integrazione politica per scoraggiare le brame di quanti, approfittando della disaffezione di Washington, puntano ad asservire o colonizzare, uno dopo l’altro, tutti i soci dell’euroclub. Invece, che fanno gli europei? Si dividono all’esterno e all’interno dei singoli Stati. Si dividono all’esterno, come dimostrano le risposte variegate e imbarazzate di tutte le cancellerie di fronte a ogni evenienza estera straordinaria. Si dividono all’interno, come testimonia la crescita dei movimenti nazionali sovranisti, tutt’altro che sensibili alle ragioni del rafforzamento dello spirito unitario continentale.

Di questo passo l’Occidente europeo si ritroverà a rischio conquista/invasione, che, per gli eredi del secolo dei Lumi e di quanti sono morti in nome della libertà, vuol dire sottomissione culturale, prima che politico-economico-militare.

E se l’Europa è in pericolo in quanto tale, l’Italia è in pericolo in quanto Europa e in quanto Mediterraneo, terreno, quest’ultimo, di guerre infinite e di appetiti sempre più insaziabili.

L’assedio all’Europa, e quindi anche o soprattutto all’Italia, è a tenaglia: col web e con le armi militari vecchie e nuove. Col web, attraverso il possesso dei dati e il controllo documediale. Con i cannoni attraverso la conquista di terre strategiche (vedi la Libia) sul versante energetico.

L’Europa (con l’Italia), per ora, resta a guardare. Quasi che non avverta la posta in palio e l’assedio cui è sottoposta. Ma Trump o non Trump, l’America, pur con tutti i suoi limiti e difetti, rimane l’unico baluardo di libertà presente nel mondo. E ciò che insegna l’America, ricorda Molinari nel suo libro, non è diverso da quanto descrisse il politologo francese Alexis de Tocqueville (1805-1859) nel suo testo fondamentale sulla democrazia americana: è la responsabilità dei singoli che consente di migliorare una democrazia e di aumentarne la protezione da qualsiasi avversario, interno o esterno. Quella responsabilità, dei singoli e - aggiungiamo noi - delle classi dirigenti, che oggi appare più evanescente di un fantasma.