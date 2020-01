Il pallone torna in campo, gennaio mese della svolta

Anno nuovo, campionati nuovi. Aspettative che crescono, altre che nascono, altre ancora che rinascono. L’arrivo del 2020 segna anche a livello calcistico, a tutte le latitudini del pallone e in tutte le categorie, una sorta di remissione dei peccati e una preghiera al futuro. Una lista di buoni propositi e le strategie più efficaci per realizzarli. Perché, come diceva un tale di nome Einstein che nella vita, in fondo, ... poco ha realizzato, «la follia è continuare a fare le stesse cose ed aspettarsi risultati differenti».

Gennaio è il mese-ponte per le società di calcio e per gli allenatori soprattutto. È il mese del mercato, è il periodo che in un modo o nell’altro è destinato a cambiare volti e squadre. Dopo gennaio nulla è più come prima.

A questo inizio d’anno guarda con grande interesse la pattuglia appulo-lucana dislocata fra la A salentina e la C. Dovesse battere l’Udinese, il Lecce ha oggi la possibilità di compiere un grande balzo in prospettiva salvezza, tirando giù gli stessi friulani. E poi toccherà a Meluso intervenire in sede di mercato, reperendo tasselli utili a completare un mosaico che ha denunciato limiti, quasi fisiologici considerando la doppia promozione in due anni.

All’anno nuovo si affaccia con buoni propositi anche il Bari. La Reggina è lontana dieci punti, Vivarini ha avuto il merito di tirare su i biancorossi rigenerando uomini e ambiente, mettendo in discussione larga parte del mercato estivo, evidentemente sotto le aspettative. Non c’è dubbio che il club interverrà, tenendo in debito conto le richieste del tecnico e del suo modo di intendere calcio. Il tentativo disperato di riprendere la Reggina va vissuto fino in fondo.

Il sorprendente Monopoli e il solido Potenza, puntano a un 2020 di altre grandi soddisfazioni coltivando sogni di grandezza. Resta da capire come intenderanno muoversi in fase di campagna acquisti. Così come Francavilla, Picerno e Bisceglie strizzano l’occhio all’obiettivo salvezza.