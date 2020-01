La testadopera (non statale) di cui ha bisogno il Mezzogiorno

Sarà perché gli stati d’animo sono fattori economici meritevoli di risposte e oggi la sensazione è che i divari sociali si stiano allargando. Sarà perché la geografia del disagio è immobile come una piramide egiziana. Sarà perché la comunicazione a oltranza si è sostituita all’attività politica tout court, fatto è che sta riacquistando reputazione e consenso il cosiddetto Stato imprenditore, che un tempo era bollato, senza particolari riguardi lessicali, come Stato padrone. Soprattutto nel Mezzogiorno, l’intervento salvifico dello Stato padrone non viene sollecitato solo per i settori e le aziende in crisi, ma viene indicato come l’unica soluzione sistemica, strutturale, in grado di generare quello sviluppo che finora è mancato, fatta eccezione per alcune aree particolarmente dinamiche.

E tuttavia. Per quale ragione dovrebbe funzionare adesso un modello economico fallito in passato, nessuno, obiettivamente, riesce a spiegarlo. Ma nell’era dei tweet e dei proclami digitali è da anime pie aspettarsi ragionamenti pacati e riflessioni convincenti.

Né è sufficiente, purtroppo, sottolineare che lo Stato centrale avrebbe già molto da fare nel Sud, per farsi perdonare l’ignavia degli scorsi decenni sul fronte della dotazione infrastrutturale (tuttora indecente sotto Roma). Macché. Si pretende, ancora oggi, il passaggio dallo Stato arbitro allo Stato giocatore.

I più ardimentosi esponenti di questa concezione interventistica ritengono che giocando in prima persona lo Stato avrebbe modo di insegnare schemi e strategie ai compagni di squadra, che poi sarebbero gli imprenditori privati. I cantori della tesi testé descritta dimenticano un piccolo particolare: lo Stato non è un’astrazione divina, ma è un macrocosmo (o un microcosmo) affollato di persone normali, con tutti i naturali e relativi limiti umani che li caratterizzano.

Non solo. Lo Stato s’identifica con i detentori del potere, la cui conoscenza dei problemi economici e delle esigenze aziendali è tutta da dimostrare (eufemismo). Cosa sanno politici e burocrati delle prospettive di un settore merceologico? Come possono apprendere e diffondere informazioni che, a volte, neppure le attività degli operatori privati sui mercati riescono a intercettare? Come possono realizzare il calcolo economico, essenziale per un investimento, calcolo che si fonda su tre «P»: proprietà, prezzo, profitto? Boh.

Eppure, nulla è più resistente di un’idea già bocciata a un esame pratico. Lo dimostra la storia della legislazione speciale per il Sud che, dopo aver prodotto buone creature economiche per i primi 10-20 anni, è via via degenerata in una sorta di sciacallaggio sistemico ai danni dei (presunti) beneficiari. In quest’azione predatoria anti-meridionale si sono distinti sia i colossi multinazionali che hanno acquisito marchi e brevetti per poi metterli a reddito altrove, sia i prenditori di quattrini pubblici lesti a sparire dopo aver messo in tasca le prime rate dei finanziamenti.

Ma anche quando i prenditori degli aiuti pubblici non si sono dileguati e hanno e hanno completato i capannoni, lo spettacolo finale è risultato tutt’altro che edificante. Per un paio di ragioni, soprattutto.

Prima ragione. Non è facile fare impresa con il fiato sul collo da parte di chi eroga i finanziamenti. Anche quando i soldi sono completamente gratis. Non è facile fare impresa (sana) perché spesso l’elargitore di pubbliche prebende vuole dire la sua sulle assunzioni da avviare, sulle aziende fornitrici da contattare, sui progettisti da ingaggiare, persino sulla più piccola ditta da coinvolgere. Non ci vuole molto, con questi attentati all’autonomia imprenditoriale e con queste frequenti invasioni di campo, a trasformare un’iniziativa economica profittevole in un’operazione più fallimentare della vendita del ghiaccio al Polo Nord. Neppure un Bill Gates sarebbe capace di esprimere tutto il suo valore di capitano d’impresa in un’attività imprenditoriale assistita dalla classe politica, e concepita come «economia amministrata» dall’intero apparato pubblico. Ecco perché non si contano i casi di industrie sùbito fallite nonostante il pingue tesoro iniziale, messo a disposizione, a fondo perduto, dalla Cassa statale. Come si fa, nonostante una dote da sposa così ricca, a restare in piedi se le ragioni della politica e del voto prevalgono su quelle dell’impresa e dell’efficienza?

Seconda ragione. I soldi giustificano tutto, per molti soggetti. Per i tipi più spregiudicati i finanziamenti pubblici sono meglio di una proposta di matrimonio da parte della più bella del reame. Infatti, spesso sono l’occasione, sempre i finanziamenti pubblici, per indurre i loro percettori a dare il meglio di sé (si fa per dire) nella condotta estrattiva, ad esempio attraverso l’autoattribuzione di stipendi ed emolumenti supergonfiati. Una pacchia per la categoria prenditoriale, i soldi calati dall’alto.

Alle corte. Il pericolo di un nuovo protagonismo statale nell’economia è collegato anche alla questione morale, oltre che all’esigenza di una corretta gestione aziendale.

Se lo Stato fosse un’espressione, una rappresentanza angelicata, meriterebbe il «benvenuto, s’accomodi». Ma lo Stato non è formato da una comitiva di tal genere, e, per giunta, esso non dispone di tutte le capacità intellettuali sufficienti a garantire una felice amministrazione economica. Se, invece, lo Stato avesse una marcia in più, le economie pianificate risulterebbero più produttive e giuste di quelle libere. Il che, si sa, non si verifica, né si è mai verificato.

Lo Stato, al contrario, può fare molto come regolatore del mercato e come realizzatore di opere infrastrutturali, così come può fare molto di più per la sanità, la scuola e il futuro in Rete. E contro la criminalità, che oggi nel Foggiano è il problema dei problemi.

I «poli di crescita» suscettibili di generare sviluppo ruotano attorno all’economia digitale, che ha bisogno più di testadopera che di manodopera. Investire in istruzione e formazione tecnologica nelle aree depresse dovrebbe costituire la principale preoccupazione di uno Stato moderno. Altro che sognare, nostalgicamente, il ritorno dello Stato padrone. Con tutti i dolorosi effetti collaterali che questo nostalgico replay provocherebbe.