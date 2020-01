Il nuovo anno sotto il segno della diaspora a cinque stelle

L’avvio di questo nuovo anno – a proposito, auguri di ogni bene – è stato caratterizzato dai sussulti all’interno dei 5Stelle. A rendere palesi divisioni e contrasti latenti da tempo è stata l’espulsione del senatore Paragone. In verità preceduta qualche giorno prima dalle dimissioni del fantasioso ministro all’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, deluso dagli insufficienti stanziamenti del governo per il suo dicastero. Ieri si sono aggiunte le «fughe» di altri due parlamentari pentastellati.

Ex leghista, ex bossiano, Paragone non ha votato la legge di bilancio, contravvenendo così agli ordini di Di Maio e co. Deferito ai probiviri del Movimento, è stato quindi cacciato e ha aperto la strada – secondo le dichiarazioni dello stesso Di Maio – ad «altri provvedimenti».

Al di là dei minacciati castighi futuri, tra i 5Stelle sono affiorate tutte insieme le questioni che da tempo covavano non sotto la cenere, ma sotto la disciplina di partito. E così Di Battista, che si è ritagliato il comodo ruolo di fustigatore alla finestra, è subito intervenuto a favore di Paragone. Con lui si è schierata Barbara Lezzi, ministra nel governo gialloverde ma non riconfermata nel Conte-bis e forse con qualche sassolino nella scarpa. Insomma, le antiche diversità di vedute tra i 5Stelle si sono materializzate e hanno aperto un solco profondo tra l’attuale leadership – tenuta in vita da Grillo e da Casaleggio – e il resto dei big del Movimento. Tanto da far parlare apertamente di una imminente scissione.

Ora tutto questo potrebbe interessare poco agli italiani e, soprattutto, a coloro che non hanno in simpatia i 5Stelle o per i quali nutrono addirittura avversione. Il problema è che alle sorti del Movimento sono legate le sorti del governo. È infatti improbabile che una scissione nel partito di maggioranza relativa possa passare come una pioggerellina di primavera senza trasformarsi in un tornado distruttore.

I 5Stelle, andando oltre gli inevitabili personalismi, stanno pagando dazio alla loro fragilità strutturale. L’improvviso successo elettorale li ha caricati di responsabilità per le quali non erano pronti. Evidenziare le malefatte degli altri, mettere alla berlina errori e colpe di chi governa, speculare sulle sciagure è abbastanza facile e, soprattutto, è un ottimo collante per qualunque gruppo. L’antico motto «piove, governo ladro» è unificante e rassicurante. Le cose cambiano quando si passa dall’altra parte della barricata. Quando, da fare le pulci agli altri, si finisce sotto il fuoco delle critiche ogni santo giorno. È in questo momento che affiorano tutte le qualità (se ci sono) o tutte le debolezze. Cominciano i distinguo, le insoddisfazioni, i mal di pancia, le contestazioni. E non può bastare rimettere tutto al voto sulla piattaforma Rousseau. Scegliere se portare avanti l’alleanza con il Pd alle Regionali è questione di strategia politica e lungimiranza di governo, non di simpatia per Zingaretti. Ecco allora che i 5Stelle sono vittime di se stessi: dell’inesperienza, dell’impreparazione, dell’incompetenza. Finché si è all’opposizione questi difetti si nascondono bene e, grazie a un’accorta comunicazione, si possono contrabbandare come pregi. Ma quando si ha la responsabilità di governare le cose cambiano. La stanza dei bottoni è peggio della bocca della verità: non si limita a tagliarti la mano, ti può togliere l’esistenza politica.

Ma non c'è solo il rischio implosione che in questi primi giorni del 2020 deve preoccupare. I 5Stelle stanno continuando a percorrere un altro sentiero costellato di pericoli: la revoca delle concessioni autostradali. Un atto forse anche giusto, ma che se attuato nelle forme sbagliate può portare a pagare una penale di una ventina di miliardi. Cioè quanto il temuto (e per quest’anno scongiurato) aumento dell’Iva. Ferme restando le responsabilità della società concessionaria - avrebbe truccato carte e controlli per aggirare le norme sulla sicurezza - come è tragicamente emerso all’indomani del crollo del ponte Morandi a Genova, davvero non ci sono colpe di altri? E davvero sostituendo Atlantia (la società dei Benetton) con la società Pinco Pallino o addirittura con l’Anas, il problema è risolto? Se chi doveva controllare ieri non l’ha fatto, perché all’improvviso dovrebbe farlo oggi? In un paese in cui un prefetto intasca una mazzetta di 700 euro (settecento!) – così dice l’accusa – è credibile che basti cambiare concessionario per ripristinare la sicurezza di viadotti, strade e gallerie?

Il problema è che per governare non bastano i consensi. Per governare occorrono responsabilità, capacità e competenza. Il successo elettorale non è garanzia di qualità, è solo una messa alla prova per far emergere – se ci sono – delle qualità. Se i 5Stelle imploderanno e trascineranno con loro il governo, ci sarà un prezzo da pagare per tutti e non solo per quegli italiani che hanno dato loro fiducia e potere. Ed è questa diaspora a 5 stelle la sfida con cui parte il nuovo anno.