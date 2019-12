Se Il giornalismo trascura la “banalità” del bene

Ogni giorno i giornali viaggiano intorno al mondo provando a raccontarne le storie, dando voce e luce alle gioie e alle tristezze, alle speranze e alle angosce degli uomini e delle donne del proprio tempo. E’ nella loro “missione” tuffarsi nel mondo e soprattutto nella sua polvere, partecipando alla calda vita, alle sue contraddizioni, ai suoi sogni, ai suoi compromessi e alla sua incertezza.

Se è vero che compito di chi informa è tuffarsi nella polvere del mondo, è il caso anche di richiamare l’appello di Alber Camus, che prima di essere scrittore e intellettuale è stato un giornalista che invitava, nei tempi bui “a resistere per non consentire menzogne”.

E’ l’impegno, gravoso ma necessario, di sfuggire – ha scritto Sergio Zavoli – al segreto e occulto potere della gregaria omologazione che spesso si nasconde nella cronaca, nella gerarchia imposta alle notizie, nella scelta o nell’imposizione di ciò di cui si deve o non si deve parlare. È qui che si gioca la credibilità della stampa.

Questa premessa, un’ampia nota a margine, ci è servita per “illuminare” un fatto accaduto qualche giorno fa in Italia e che non han avuto, su molti quotidiani di grande rilevanza, tiratura e autorevolezza nazionale, l’ attenzione e la risonanza che certamente meritava.

Si tratta della maxi-operazione contro la ‘Ndrangheta, coordinata dal procuratore capo dell’Antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha portato a oltre 330 arresti, beni sequestrati per 15 milioni, oltre tremila militari dell’Arma dei Carabinieri impegnati in tutta Italia e in altri tre Paesi europei. Come ha rilevato in un’intervista lo stesso procuratore “Il Corriere della Sera ha riportato la notizia alla ventesima pagina, Repubblica e la Stampa verso la quindicesima, mentre solo Il Fatto quotidiano, l’Avvenire eil Manifesto l’hanno riportata in prima pagina”.

C’ è da aggiungere che anche alcuni giornali, spesso molto attenti ai temi della sicurezza, hanno deciso di ignorare, trascurare, ridurre al minimo e perfino nascondere dalla prima pagina la notizia delle centinaia di arresti che hanno smantellato una parte della mafia più potente, quella calabrese. Come se questa terra, che è un grande rimorso italiano, fosse ultima ed irredimibile non solo quando resta attanagliata dai tentacoli della criminalità, ma anche quando la cronaca registra un vittorioso e liberatorio intervento dello Stato. Non a caso il procuratore Gratteri ha invitato i calabresi “a lottare a non rassegnarsi e ad avere il coraggio di occupare gli spazi che questa notte vi abbiamo dato”.

Un’altra nota a margine riguarda il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese di cui pochi italiani forse conoscono il nome e ancora meno il volto. Non ama le luci della ribalta, ma la stanza del suo ufficio dove agisce concretamente, lasciando che a parlare siano i fatti. Tra questi l’essere riuscita a quintuplicare i ricollocamenti di migranti nel resto d’Europa rispetto al suo predecessore, Matteo Salvini.

Sulla operazione anti- ‘Ndrangheta in Calabria, il ministro Lamorgese – come ha giustamente scritto il giornalista Emilio Mola – non si è presa salotti, paginoni, meriti e gloria. Non si è fatta selfie autocelebrativi, non ha spacciato quei risultati come prodotti del suo lavoro. E questo per non derubare agenti, militari e magistrati dei loro meriti. Ha solo lavorato. In silenzio. E basta. Senza comizi, dirette, post e tweet.

Insomma una pagina della vita nazionale in cui c’è materia di riflessione per tutti. A cominciare dai giornalisti. Chiamati a illuminare tutte le periferie, ad iniziare da quelle in cui spesso releghiamo notizie e testimonianze degne di essere indicate alla coscienza dei più. E a non compiere omissioni e cioè a “banalizzare” il bene non raccontandolo. Solo perché non riesce a farsi spazio e a fare notizia, nei tempi bui in cui ci tocca vivere e che proprio per questo ci tocca narrare.