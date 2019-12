Impariamo a pronunciare parole non ostili

Le parole sono pietre. E non ci sarebbe bisogno di scomodare Carlo Levi o ricordare gli Anni di piombo, le parole trasformate nei proiettili del terrorismo, per mettere in guardia dai pericoli del linguaggio dell’odio. Rischi che l’era dei social network moltiplica in modo esponenziale.

Qualcuno corre ai ripari, tenta di alzare un argine contro la violenza verbale e scritta. L’associazione triestina «Parole Ostili» ha stilato il «Manifesto della comunicazione non ostile». Il sindaco Antonio Decaro, presidente dell’Anci, ha promosso l’adesione dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani al «vademecum». Municipi di ogni dove, da Milano a Lecce da Padova a Maruggio, hanno già deliberato di sposarne le regole.

Dieci comandamenti, che per decisione della giunta seguirà anche la Città di Bari per «ridefinire lo stile con cui si sta sul web e per responsabilizzare gli utenti a scegliere con cura le parole».

Le norme sono il frutto del lavoro di esperti della comunicazione, del marketing, del giornalismo, di utenti di Internet. Eccole: 1. «Virtuale è reale - Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.

2. «Si è ciò che si comunica - Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano».

3. «Le parole danno forma al pensiero - Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso».

4. «Prima di parlare bisogna ascoltare - Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura».

5. «Le parole sono un ponte - Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri».

6. «Le parole hanno conseguenze - So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi».

7. «Condividere è una responsabilità - Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi».

8. «Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare - Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare».

9. «Gli insulti non sono argomenti - Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi».

10. «Anche il silenzio comunica - quando la scelta migliore è tacere, taccio».

Regole di buon senso, o di buona educazione se si preferisce. E ci si domanda perché sia necessario mettere nero su bianco ciò che in fondo sarebbe un’ovvietà. Epperò necessario lo è diventato.

I leoni da tastiera che riversano ondate d’odio nei social network fanno paura. Colpiscono alla cieca, a destra e a sinistra, grandi e bambini. I «cyberbulli» sono una minaccia. Le donne, e ti pareva, sono tra le più colpite, novelle Maddalene lapidate dalle pietre verbali del web.

Anche perché le donne credono più degli uomini alle parole. «Non c’è niente al mondo che abbia tanto potere quanto la parola», diceva Emily Dickinson. E quando la parola è ostile ferisce, a volte uccide.

Così ben venga un «Manifesto» e quelle dieci regolette che invitano a pensare una due, dieci volte prima di «sparare».