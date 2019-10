Fisco, colpire gli onesti è un incentivo a evadere

Dalla cultura degli incentivi alla cultura dei disincentivi. Come possa svegliarsi dal suo torpore un Paese che da oltre 20 anni ha deciso di frenare, o di penalizzare, chi, nella legalità ha più voglia di fare e di imparare, resta un mistero che nemmeno un’intelligenza superiore o uno spirito indulgente riuscirebbero a comprendere. Ma tant’è. Così vanno le cose in Italia, né si notano le avvisanglie di un cambio di rotta. Anzi.

Ha iniziato la scuola a disincentivare i più bravi, ovviamente su input delle classi dirigenti (politiche e burocratiche). La parola «studio» è pressoché scomparsa nelle sedi deputate a programmare l’attività didattica. Lo stesso vocabolo «scuola» sembra entrato, forzosamente, in clandestinità, visto che al suo posto dilaga il ben più accomodante e generico «comunità educativa».

Per non dire del termine «istruzione», ormai bandito manco fosse una bestemmia davanti all’altare. Ne fanno le veci, nel lessico corrente, le più astratte «educazione» e «formazione», due parole ignorate dalla Carta Costituzionale, che, a dispetto di certe letture ispirate, si rifà, invece, al concetto di «istruzione» e all’ideale di «meritocrazia». Neppure l’ovvia constatazione che il principio di «educazione» nasconde un retropensiero totalitario, come da derivazione etimologica (e-ducere: condurre a sè) tende a scoraggiare chi fa della scuola educativa, anzi della comunità educativa, la bandiera da sventolare in ogni occasione.

Cosicché, con la pretesa di educare, anziché istruire, la scuola si avvia a diventare un passatempo per impedire di studiare. Una prospettiva sempre più incombente, che infliggerà un colpo da ko a ogni programma di ripresa economica dello Stivale. Senza istruzione, non c’è sviluppo. Senza, cultura, non c’è crescita. E ciò indipendentemente dall’Europa, da Palazzo Chigi, da Draghi, dalla Cina o dalla Casa Bianca, dal clima che cambia o da Topo Gigio.

Se chi governa la scuola, si distingue nel disincentivare i più studiosi e capaci, chi governa e amministra il Paese, continua a distinguersi nel disincentivare i più laboriosi e trasparenti. A che serve lavorare e studiare di più se poi sarò falcidiato dalle aliquote fiscali più pesanti? A che serve essere perbene se poi sarò additato a riccastro privilegiato e come tale costretto a pagare per le somme non versate dai ricchi finti poveri?

Prendiamo la manovra economica (partorita l’altro ieri) che rimodula il ticket sanitario sulla base del reddito familiare. Verrebbe da chiedersi e da chiedere: ma allora l’evasione fiscale non esiste o e stata definitivamente sconfitta? Perché delle due l’una: o siamo un Paese ad alta infedeltà contributiva, perciò non si capisce per quale ragione verrà introdotto un ticket che premierà i fedifraghi dello Stato, che corrispondono a più di metà della popolazione; o non è vero che che milioni e milioni di persone evadono le imposte per più di 100 miliardi l’anno e quindi smettiamola con la litania dell’irresponsabilità fiscale. Ma siccome gabbare le Finanze pubbliche costituisce lo sport nazionale, ci pare, come minimo, contraddittorio (eufemismo) il proposito di combattere l’evasione premiando gli evasori, dato che la maggioranza di quest’ultimi a volte risulta, per il fisco, un esercito di autentici nullatenenti (salvo possedere auto e conti da capogiro). Chi evade non pagherà il ticket. Chi non evade, solo perché non evade, risulta «ricco» e pertanto pagherà pure per il ricco evasore che risulta «povero».

Se questa premialità rovesciata non è un incentivo a evadere, ditemi voi cosa è. Quale messaggio rivolge lo Stato ai cittadini onesti, se non quello che imboscare le attività, restare «nani», darsi al sommerso conviene, dal momento che così facendo si possono accumulare sconti su sconti che nemmeno le schede a punti di un ipermercato? Possibile che nessuno rifletta sul plateale ossimoro di un Paese refrattario a fare i conti col fisco, ma incline, attraverso i suoi governi, a massacrare proprio quelli che presentano denunce dei redditi veritiere? Eppure è così. Moltiplicare i proclami contro l’evasione serve solo a mettersi l’anima in pace e a incassare gli applausi, tanto si sa che quei proclami sono solo acuti vocali e nulla più. Semmai l’impressione è che più si urla contro gli evasori, più gli urlatori li tranquillizzano. Fino a quando, infatti, non verrà importato anche in Italia il principio del contrasto di interessi, nella lotta alla Razza Predona del fisco, ogni discorso sulla moralità dei contribuenti avrà la stessa credibilità di alcune maschere interpretate da Totò. Né vale la promessa che la tolleranza zero verso gli evasori, anche attraverso il ricorso obbligatorio alla moneta elettronica, ridurrà i confini e i fatturati del «nero» e del «sommerso». Non ci riuscì Stalin (1878-1953), che era Stalin, a stroncare il mercato nero, figuriamoci se possano riuscirci gli altri che non posseggono i mezzi e la durezza del tiranno georgiano.

Ma ritorniamo al contrasto di interessi. Dalle prossime dichiarazioni dei redditi verranno eliminate o tagliate alcune detrazioni, vedi quelle sulla ristrutturazione della casa. Ma cosa sono le detrazioni se non una piccola spinta verso il contrasto di interessi tra venditori e consumatori, lavoratori autonomi e proprietari-inquilini? Più si ridurranno le detrazioni, più aumenterà il cosiddetto «nero», salvo poi insorgere tutti, dopo la prima inchiesta giornalistica sul fenomeno, contro l’incredibile ripresa del «sommerso» e dell’illegalità.

Modesto consiglio per prevenire. La politica smetta di inveire contro gli evasori fiscali, visto che ai suoi proclami seguono puntualmente misure punitive contro gli onesti. Forse la politica farebbe meglio a scagliarsi contro gli onesti, chissà se, al momento di decidere, non colpisca a sopresa i disonesti.