I debiti vengono da lontano ma guai a farne altri

Saranno Mini ma son sempre Bot-ti da orbi! Nel senso che … In principio c’è una caterva di governi che hanno indebitato il Paese (bello, nessuno può negarlo, voglio dire il Paese),

Bei tempi! C’era la pacchia. Io spendo e spando e poi svaluto ed esporto il mio debito con le merci scontate via svalutazione.

Cresco? Un po’ si e un po’ no. Ma la cassa circola!

Poi venne l’euro. Qui non si svaluta più, anzi. L’euro diventa moneta forte. Vuole entrare come riserva nelle casseforti dei paesi. Altro che svalutare!

La moneta forte serve i paesi industriali che hanno bisogno di pagare poco le materie prime, e giocano la carta innovazione-sapere, e non per quelli mercantili per i quali la moneta non è bandiera, è merce.

Quando si dice paese industriale bisogna aggiungere basato su che cosa?

L’industria auto italiana era basata sul basso costo della mano d’opera, importata dal Sud e sul sostegno dello Stato. Torino, città civilissima, (personalmente la considererei perfetta se non avesse la Juve) resse bene all’invasione dei “suddisti”. Ho visto Calcutta (meravigliosa ex capitale indiana) distrutta dall’invasione dal Bangladesh. Lode a Torino dunque, civile e funzionale e ai torinesi, civili e disponibili. Ma l’industria? Qui la filosofia manageriale conta. Ovvio che se altri paesi hanno costi di mano d’opera inferiori, la Fiat lascia. La Francia invece non molla la Renault come, non mollò la Citroen. La Merkel, non mollò l’Audi. Trump si innervosisce, ma le industrie auto dalle parti sue cercano sconti sul lavoro che contraddice in pieno il “sogno americano”. Detroit, trasformata in città fantasma, che Juve e non Juve, non auguro mai a Torino di diventare.

Vogliamo entrare nell’euro? Ma il debito che ne facciamo? Ma le abitudini di spesa che ne facciamo? Sono le domande a cui non hanno dato risposta i governi precedenti.

Poi vennero i “Gialloverdi”. Simpatici? Antipatici? Il debito se lo sono trovati sulle spalle. Ingiusto non riconoscerlo. Ma il Paese vuole crescere. E in mancanza di una idea nuova le vecchie abitudini cercano di farsi strada. Andiamo Salvini! Non è bloccando gli immigrati che il Paese si industrializza. Far East, Far West, è la maniera con cui bisogna osservare in prospettiva questo Paese.

L’America che regge non è quella dell’Industria Detroit, ma con buona pace di Trump, è quella californiana, silicon valley e Hollywood: Knowledge e Communication. E così che al Far West si procede ed è così che al Far East ci si muove.

L’idea dei mini Bot non è tutta da buttar via. Bisogna studiare un circuito speciale sapere di sviluppo. E l’Europa potrebbe farlo suo, perchè anche l’Europa è in ritardo siderale nelle top tecnologies. Regge ancora sull’auto, perché appartiene ad un’altra era geo-sapere, ma è in ritardissimo nella nuova era sapere AI (Artificial Intelligence) ed è letteralmente inesistente nell’industrial communication. Se i “gialloverdi” si inventassero un circuito di spesa di una industrializzazione sapere AI e raforzamento communicatin potrebbero cogliere due piccioni con una fava, far crescere il Paese e persino esportare i Mini Bot in Europa.

Riconosciamolo, i debiti dei nonni, e dei genitori non sono colpa dei Gialloverdi.

Animo “gialloverdi”. Inventatevi una politica industriale per la crescita perché la crescita con l’euro è da paesi industriali. E in Europa, fuori dall’euro, non c’è mercantilismo che conti, è crollo perpendicolare nel sesto mondo. È un Paese industriale che va costruito, nel sapere e nella comunication. E farebbe comodo pure a voi.

Ma Draghi, per favore, non venga in mente ai “Gialloverdi” di criticarlo. Ha fatto più lui per l’Italia che tutti i ministri delle finanze del dopo euro precedenti, che peraltro se non cambia la politica industriale possono fare ben poco. Gli andrebbe dedicato un monumento “al milite noto”. I mini Bot sono debiti. Ipse dixit. E quindi per chi li emette così, sono Bot-ti da orbi.