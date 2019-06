Fatemi sapere quando si arriva all’ultima spiaggia

Il caldo che si è avventato con un abbraccio improvviso sull’Italia stordita e pensierosa di questa stagione di arruffate confusioni politiche ed economiche, condiziona anche gli usi idiomatici. Tra le parole sospinte dalla risacca della colloquialità come un ciottolo rumoroso v’è «minibot». Termine, francamente, schifoso che galleggia nella colloquialità giornalistica e rimbalza nell’uso corrivo da bottiglieria, pensavo. E, invece, no, mi sbagliavo: il termine definisce una proposta vera, incredibile, ma vera, dell’attuale politica economica che attira anche l’attenzione di altolocati pensatori ed esperti di indubbia competenza dell’ambiente economico, saggi intenditori della finanza.

Che significa «minibot»? La sua etimologia deriva dal «Bot», «titolo di credito a scadenza annuale, semestrale o trimestrale emesso dallo Stato italiano» (leggasi sul Vocabolario Zingarelli) preceduto dal termine «mini», contrazione della parola «minimo», credo, entrata in vigore nei primi anni Sessanta per accorciare la gonna, prima e, poi, per ridurre le dimensioni di tutto: dalle automobili, alle giacche, agli atti sessuali, alle case, agli studi, alle riforme, alla chirurgia, al pensiero, al toast, eccetera. Tutto stupidamente inutile e, per questo, di presa immediata. Uno sconcio linguistico, ormai entrato nell’uso comune. Poteva la politica sottrarsi alla tentazione? La politica che, con nauseante abitudine continua ad usare a sproposito il termine «narrazione» in ogni minestra oratoria? Ed ecco che fiorisce il termine «minibot», parto della mente di qualche ritardatario al bar dello sport, per indicare qualcosa, ancora di impreciso che, dato il tasso alcoolico, evidentemente si voleva decidere più tardi, con calma e a sobrietà ritrovata. Dunque, vuol dire minuscolo titolo di credito. Minimo, sì, credito no: il «minibot» potrebbe definire un mezzo «utilizzato dallo Stato italiano» (pare che si siano precipitati a precisarlo umoristi, economisti e giocatori di tresette degli altri paesi europei) per pagare i suoi debiti con i cittadini, debiti a diverso titolo contratti dalla pubblica amministrazione.

Che cosa, ideando il «minibot», avrebbero elucubrato nella Carnaby street della nuova economia italiana? La stampa di biglietti colorati, somiglianti alla carta moneta in corso, probabilmente di taglio diverso e non si specifica se pensati emulando l’euro a corso legale o con caricature e vignette maliziose spendibili come moneta solo in Italia (salvo cacciata immediata dalla Comunità europea), non negoziabili in altro modo se non per fare la spesa, per dare le mance, (ma già starebbero protestando guardiamacchine e portabagagli), pagare il condominio, dare la paghetta ai ragazzini (l’idea è criticata da pedagogisti e gelatai), forse, addirittura, per fare l’elemosina (ma, su questo, sembra discutano clochard, opere pie e zio Paperone). Già si son messi al lavoro grafici, esperti di numismatica, graffitari e disegnatori umoristici.

La Banca d’Italia e, poi, la Bce hanno lanciato l’allarme rosso: l’emissione dei «minibot» sarebbe un guaio drammatico, sarebbe, di fatto, la creazione di una «moneta parallela». Il presidente Mario Draghi non ha esitato ed è stato chiarissimo: «I “minibot” o sono valuta e, quindi sono illegali oppure sono debito e, dunque, lo stock del debito sale». Quando si dice la sintesi drammatica. Nessuno potrà dire che non lo sapeva che nessuno l’aveva avvertito.

Ma qualcuno si ostina a considerare la trovata dello stampare moneta cartacea come volantini o immaginette del dio denaro o dei coriandoli di debito, semplicemente una variante del debito stesso e null’altro che una specie di moneta giocattolo con cui tirare a campare in casa, in famiglia, in Italia e giocare a scopa.

Mi domando che cosa penseranno di noi, non solo i paesi d’Europa, negli ambiti ufficiali della Comunità europea, ma i viaggiatori e i turisti che dovessero trovarsi in Italia elle prese con questa gigantesca tombola giocata con denaro virtuale con cui non puoi neanche pagare su Amazon. E perché non usare le fiches dei Casinò rendendole negoziabili anche dal pizzicagnolo? Si dice che, in ambiti governativi qualcuno abbia chiesto la consulenza degli animatori dei villaggi turistici, dove si usano corallini e palline di vetro per pagare la spremuta di melograno o la gita sul moscone. Ma i più preoccupati sostengono che stiano studiando un ritorno al baratto.

La Confindustria ha definito i «minibot» simili ai soldi del Monopoli. Ma con quelli si potava negoziare l’acquisto di case ed alberghi in Via Verdi, via Giulio Cesare, e Parco delle Vittorie o Vicolo stretto. Coi «minibot» neanche ti fanno sedere al tavolo da gioco. Negli ambiti tecnici e accademici la trovata della carta moneta inventata è considerata «una favola» e spiegano che se venisse stampata ed emessa per pagare le tasse «sarebbe del tutto identica a un taglio delle imposte e, dunque, a un incremento di debito pubblico». Sempre in ambiti tecnici, per me impervi, s’afferma che tutta questa storia è azionata dalla truffaldina intenzione di favorire lo Stato debitore in modo da concedere ai cittadini creditori di farsi pagare, solo scontando le tasse della denuncia dei redditi. E chi s’è visto, s’è visto. In ambiti di finanza europea già si comincia a dire che, per l’Italia, si tratterebbe dell’«ultima spiaggia».

Ignoro la spiegazione di questo modo di dire, «ultima spiaggia», detto di una condizione estrema, oltre la quale non si aprono vie di riscossa o fuga e non ci sarebbe salvezza. Si dice che qualcosa o qualcuno è arrivato all’ultima spiaggia in vicende in cui la sorte dell’impresa dipende dall’ultimo tentativo, dall’estremo sforzo. Oltre vi è, evidentemente, il mare e l’ignoto. O il fallimento. Fascino del destino delle parole: possono servire nell’ampollosa poesia, nell’epica solenne, ma, anche, onestamente, prodigarsi per un sermo humilis , un procedere idiomatico semplice, corrivo. Utile, naturalmente. Mica «minibot» che ci porterebbe al naufragio sull’ultima spiaggia.