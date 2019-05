Se il «Grande fratello» entra in asili e ospizi

BARI - Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato l’emendamento al decreto «Sblocca cantieri» che prevede l’obbligo di installare telecamere in tutte le aule delle scuole dell’infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura per anziani e disabili. Si tratta di un emendamento bipartisan, poiché firmato da senatori di Lega, Cinquestelle, Pd e Forza Italia. Si dirà: finalmente una buona cosa e fatta tutti insieme.

L’obiettivo del provvedimento è pienamente condivisibile, anche alla luce dei numerosi casi di cronaca registrati negli ultimi tempi.

C'è però da fare qualche considerazione su un utilizzo sempre più massiccio di telecamere. Ne sono piene piazze, strade, balconi e terrazze di privati, garage, negozi, banche e uffici. Ed è un elenco incompleto. La loro efficacia, in quanto a garanzia di sicurezza è fuori discussione: sempre più spesso malfattori d’ogni risma vengono identificati e arrestati grazie alle immagini riprese dagli occhi elettronici. Ma fino a che punto è lecito accettare una sorveglianza sempre più invasiva in nome della sicurezza?

Non c’è dubbio che tutelare bambini, anziani e disabili così come merci o denaro sia sacrosanto. Però l’uso delle telecamere oggi è diventato così diffuso e generalizzato che in pratica non esiste più un luogo che non sia sorvegliato, almeno all’esterno. Con l’emendamento approvato ieri si va anche all’interno di strutture che spesso - come le case di cura per anziani o disabili - sono considerati luoghi di privata dimora, dove cioè il rispetto della privacy dovrebbe essere massimo.

Un uso corretto delle telecamere presuppone il rispetto di una serie di parametri di legge proprio per tutelare il diritto alla riservatezza. Ma come sempre succede, accanto agli usi corretti vi possono essere gli illeciti. Già oggi circola una massa impressionante di immagini riprese a nostra sostanziale insaputa. Nessuno per strada si sofferma a guardare se c’è un cartello che avvisa della video presenza. Passa, parla, guarda si comporta insomma senza alcuna consapevolezza di essere ripreso. Un costume così diffuso che gli stessi delinquenti spesso ci cascano e non si rendono conto di essere filmati durante le loro «imprese». Dunque quegli avvisi che la legge impone non hanno sostanzialmente alcun effetto.

Ma le immagini della video sorveglianza potrebbero essere anche rubate o, più verosimilmente, intercettate mentre vengono trasmesse alle varie centrali di controllo. Sono dati personali preziosi per i più disparati scopi. Dalla classificazione di abitudini a fini commerciali fino agli usi criminali. La massa di registrazioni è tale che, per la legge delle probabilità, è impossibile che non possano essere rubate, diffuse clandestinamente, conservate (alla faccia del diritto all’oblio...), utilizzate per estorsioni.

Ma c’è un aspetto che pesa ancor più e che è difficile da misurare: la certezza di vivere sotto un costante controllo. Stiamo tutti diventando come i concorrenti del «Grande fratello» (quello televisivo), ma gratis e senza aver scelto di parteciparvi, come invece accade per chi entra nella «casa». Si avvera la profezia orwelliana del «Grande fratello» (quello vero), anticipata parecchi decenni prima dal «Panopticon», il carcere modello, ideato dal filosofo e giurista Jeremy Bentham, in cui un unico gendarme riesce a sorvegliare tutti i detenuti nelle loro celle. Oggi quel progetto spaventa, in realtà fu concepito come alternativa alle deportazioni in lontane isole: la privacy sacrificata in nome dei minori costi.

È singolare come nell’epoca della massima libertà - soprattutto d’espressione - e della più massiccia affermazione dei diritti si faccia strada un’idea forte della sorveglianza. È l’ammissione di una rinuncia: poiché non si riesce a garantire la sicurezza nelle strade, negli asili o negli ospizi, mettiamo tutti sotto controllo. Non più persone innocenti fino a prova del contrario, come ha insegnato da tempo la civiltà del diritto - ma tutti potenziali colpevoli da controllare minuto per minuto, ovunque si trovino. L’etica e la morale, che dovrebbero servire a formare cittadini e lavoratori onesti, messe da parte e sostituite con lo spionaggio legalizzato delle telecamere. Sorvegliare e punire, secondo l’analisi di Michel Foucault, non educare e responsabilizzare. La sicurezza forse se ne avvantaggerà, ma che società triste e opprimente stiamo costruendo.