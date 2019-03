Il caso lucano nel confronto tra lavoro e ambiente

Sarà che nel voto locale il volto e la notorietà dei candidati valgono più del miglior programma economico. Sarà che le Regioni, da enti di programmazione e legislazione, si sono trasformate, da subito, in enti di amministrazione, facendo a gara con i Comuni, anche o soprattutto, nella fabbricazione e soddisfazione delle clientele. Sarà che le tendenze elettorali nazionali si fanno sentire persino nei test più periferici, sta di fatto che i risultati del voto regionale in Val d’Agri (Basilicata) hanno stupito persino i vincitori.



Nel Texas d’Italia, nel cuore dei cospicui giacimenti petroliferi dello Stivale, la Lega di Salvini ha fatto il pienone di voti, raggiungendo numeri che sarebbero apparsi sorprendenti persino nella profonda provincia veneta. Basti pensare che a Viggiano, paese del Centro Olio, il Carroccio ha varcato la soglia del 61% dei consensi. Ma l’estrazione di voti lucani, per Salvini, ha funzionato in tutto il comprensorio del petrolio, con una media complessiva a ridosso del 40%.

Tutti improvvisamente leghisti gli elettori della Val d’Agri? Tutti sedotti dal verbo di Salvini su immigrazione e sicurezza? Tutti smaniosi di ottenere maggiori tutele in merito alla legittima difesa? Tutti d’accordo sull’autonomia differenziata invocata da Regione Veneto e Regione Lombardia?



Bah. Sarà che Salvini è abilissimo nell’utilizzare la tv e i nuovi media, ma dietro l’alluvione dei voti della Val d’Agri in direzione della Lega si ravvisa una motivazione soverchiante: il lavoro non può attendere, l’ambiente sì. Un pensionato di Viggiano così ha risposto ieri al collega Perciante sulla Gazzetta: «Il popolo ha voluto cambiare, qui c’è gente che non arriva a fine mese, e allora al diavolo l’inquinamento, vero o presunto che sia».

E siccome Salvini ha tipitizzato la propria campagna elettorale in Basilicata all’insegna del non si può dire no a tutto (traduzione: le attività estrattive devono continuare), la gente della Val d’Agri, affamata di lavoro com’è, ha colto nelle parole del vicepremier leghista la volontà di non chiudere i rubinetti dell’oro nero, ossia di non bloccare, fosse pure per ragioni ambientalistiche, le uniche opportunità di lavoro finora manifestatesi nella zona.

Nemmeno la linea leghista sull’autonomia differenziata cara al Lombardo-Veneto ha frenato il trasporto lucano (fatta eccezione per Matera) verso Salvini. Eppure la voglia di approdare a una legislazione regionale esclusiva, da parte delle due Regioni del Nord, è visibile a un chilometro di distanza anche per un cieco. Segno che di fronte all’obiettivo primario dell’occupazione, qui ogni discorso collaterale passa in secondo piano. Del resto alla gente di Basilicata preme in primis il lavoro, che surclassa ogni altra aspirazione nella classifica delle aspettative crescenti. Lo dimostra lo scarso appeal esercitato dal reddito di cittadinanza tra le fasce deboli della regione. Poche le domande presentate, pochissime le iniziative di supporto all’obolo di Stato.



Ma il lavoro non spunta per caso. Il lavoro spunta laddove ci sono le condizioni favorevoli e, soprattutto, laddove non si concepisce l’impresa come un ritrovo di profittatori o un circolo di sfruttatori. Né può esserci sviluppo laddove è lo Stato, cioè la classe politica, l’unico vero datore di lavoro. E in Basilicata, come in altre aree del Sud, il Grande Elemosiniere rimane tuttora l’apparato pubblico. E siccome il pianificatore pubblico non possiede tutte le informazioni necessarie per investire al meglio le tasse pagate dai cittadini, succede che pure le royalties del petrolio vengano impiegate solo per tappare i buchi di bilancio, anziché per migliorare la rete infrastrutturale della regione.

Finora erano due le offerte alternative (alle sigle storiche di centrodestra e centrosinistra) sul mercato della politica italiana: quella leghista rivolta essenzialmente al Nord grazie alla riforma previdenziale (quota 100) e al federalismo a due velocità; e quella grillina indirizzata soprattutto al Sud grazie al bonus del reddito di cittadinanza. Ma Salvini è riuscito comunque a infilarsi nel reticolo meridionale. Lo ha fatto contrapponendo il petrolio al sussidio, lo ha fatto glissando - chissà fino a quando ci riuscirà - sull’autonomia che strapiace ai presidenti Luca Zaia e Attilio Fontana.



Non sarà semplice per il Capitano rispondere alle attese delle nuove aree da lui conquistate. Uno, perché la gente si aspetta soluzioni immediate. Due, perché la volatilità e la volubilità del voto, in una società sempre più liquida, ormai costituiscono la regola. Tre, perché non è facile predisporre una classe dirigente politico-burocratica che sia in grado di tutelare le ragioni del Sud senza ricorrere al tradizionale, vacuo bagaglio linguistico in politichese. E poi rimane la questione di fondo, che dovrà essere chiarita a breve: tutte le soluzioni tese a sostituire, con la misura dei costi standard o della spesa storica sanitaria, la rinuncia nordista a pretendere in loco i soldi del «residuo fiscale», sono destinate ad essere peggiorative nei confronti del Mezzogiorno. Che si fa, allora? Si va avanti lo stesso? E le giunte regionali del Sud saprebbero farsi rispettare, auspicabilmente a colpi di dossier studiati e imparati a memoria, nei possibili nuovi calcoli di riparto per la sanità?



Il Meridione ha deciso di oscillare tra due populismi. Colpa, innanzitutto, di gruppi di potere attenti solo a prolungare, con ogni mezzo, la propria longevità al vertice. Colpa, pure, di una spiccata vocazione al trasformismo che pervade l’intera società civile meridionale (ma anche il resto della Penisola non scherza) e che la porta a correre automaticamente in soccorso dei nuovi padroni. L’impressione, però, è che non si affrontino mai, nell’agorà della politica, due narrazioni differenti e competitive, bensì due propagande, che tali restano anche all’indomani della verifica elettorale. Ma oggi gli effetti della propaganda si sciolgono presto, come i gelati a Ferragosto.

Anche il Sud sta imparando il voto usa-e-getta. Vedo, pago, voto. Oggi si scrive petrolio, ma si legge lavoro. Domani, chissà.