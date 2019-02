Un altro cardinale nella sporcizia

Un altro principe di Santa Romana Chiesa finisce nei guai perché accusato di pedofilia. Dopo il cardinale McCarrick, ridotto allo stato laicale dal Sant’Uffizio con l’avallo di papa Francesco, il cardinale George Pell rischia di finire i suoi giorni in un carcere australiano. È stato riconosciuto colpevole di abusi commessi su due ragazzini di 13 anni del coro della Cattedrale di Saint Patrick di Melbourne quando era arcivescovo di quella città.

Ci sono due aspetti di cronaca da sottolineare. Il primo riguarda il fatto che il Tribunale australiano ha impedito ai media di diffondere la sentenza. La decisione porta la data del 12 dicembre scorso, proprio il giorno in cui Pell si «dimise» dal C9, il ristretto comitato di cardinali voluto da Francesco per la gestione delle più delicate vicende della Chiesa.

Il secondo è che il cardinale Pell non è una figura qualunque né paragonabile a McCarrick. Fino a ieri era infatti a capo della Segreteria economica del Vaticano, con pieni poteri sulla gestione delle finanze della Santa Sede. Un incarico che dovrà anche formalmente lasciare essendogli stato vietato «in via cautelativa l’esercizio pubblico del ministero e, come di norma, il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età», come è stato precisato dalla Sala stampa vaticana.

Il porporato si dice innocente e ricorrerà in appello, anche se l’unanimità degli undici giudici, che hanno impiegato due giorni per giungere al verdetto, lascia intendere che ogni aspetto della vicenda sia stato scandagliato.

La notizia data all’indomani della chiusura del summit contro la pedofilia, che ha visto a Roma i responsabili delle Conferenze episcopali di tutti i Paesi, significa che anche in Vaticano si crede alla colpevolezza di Pell. Ma l’averla diffusa è la prova tangibile della volontà di papa Francesco di passare dalle parole ai fatti nella lotta contro la pedofilia.

Più volte voci autorevoli all’interno della Chiesa avevano rimproverato al Pontefice argentino un atteggiamento sì di attenzione verso il problema, ma privo di effetti sul piano concreto. Vanno bene le richieste di perdono e la vicinanza alle vittime - era stato detto - ma non possono bastare se non si puniscono i colpevoli.

I fatti di questi giorni dimostrano non solo che la pedofilia e l’omosessualità nella Chiesa sono diffuse in maniera capillare, ma che coinvolgono anche i ruoli apicali. Il cardinale Pell veniva infatti considerato il numero 3 della gerarchia vaticana, dopo il Papa e il segretario di Stato, cardinale Parolin. Ciò non significa che si debba generalizzare e vedere in ogni sacerdote, vescovo o cardinale un pedofilo. La maggioranza di preti e vescovi svolge con dedizione e impegno il suo ministero, occupandosi non solo delle anime dei fedeli ma anche dei corpi delle persone ai margini della società.

Ma proprio per difendere il loro buon nome, il papa ha il dovere di combattere con ancora più vigore chi in qualsiasi modo ha abusato o abusa dei bambini. Le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo sono chiare: «Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare». Parole di una durezza che non ammette il perdono.

Invece fino a oggi le gerarchie ecclesiastiche hanno avuto un atteggiamento omertoso nei confronti dei responsabili degli abusi. La ragnatela di complicità e responsabilità che stanno emergendo permette di capire ancora più a fondo le parole che il cardinale Ratzinger aveva pronunciato nelle meditazioni per la Via Crucis del Venerdì santo del 2005: «Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui!». Di lì a poco il più stretto collaboratore di papa Wojtyla sarebbe stato eletto papa con il nome di Benedetto XVI. Davanti a sé aveva già visto il baratro della «sporcizia»: sesso e denaro nella Chiesa utilizzati non solo in spregio del messaggio cristiano, ma al di là di ogni legge morale. Un abisso così profondo e una rete così fitta di intrecci delinquenziali che forse fu la vera causa delle clamorose dimissioni di Benedetto XVI, ormai troppo stanco e provato dalla sporcizia che aveva toccato con mano.

Sulla volontà di fare pulizia di papa Francesco ora non sembrano esserci più dubbi. Ma resta una domanda: ce la farà davvero? In ogni caso il prezzo per una rinascita spirituale sarà altissimo. Il moltiplicarsi dei casi di pedofilia disorienta i fedeli e il messaggio cristiano perde forza se chi lo annuncia non è credibile. La capacità etica della Chiesa viene meno in autorevolezza e vacilla proprio quando ve ne sarebbe più bisogno.