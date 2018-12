Con una copia «sospesa» l’informazione è viva

Sto scrivendo per un giornale che rischia di spegnersi. Sì, i giornali si spengono, se sono veri giornali, non chiudono. Non possono essere più letti. Ecco perché si spengono. Il giornale è un popolo. È fatto di, e da, quelli che lo pensano, lo scrivono, lo impaginano.

Che bella parola; impaginare. Somiglia a «immaginare». Quelli che lo stampano, lo trasportano, lo trasmettono, lo spostano, lo offrono, lo vendono. E da quelli che lo leggono, anche da quelli che lo leggono e discutono le idee del giornale che, poi, sono le idee di chi lo scrive, il giornale: di coloro che, per farlo, leggono altri giornali. E ascoltano gli altri che fanno un altro lavoro e che hanno il diritto di essere informati. Una moltitudine di cittadini, di esseri umani che, per diventare popolo e popoli, devono informarsi. Prendere una forma, cioè, e con questa, affrontare il prossimo, gli altri da sé e diversi, fortunatamente diversi, e allestire la forma per le proprie idee, perché solo così, queste possono essere codificate, trasmesse e, da altri, discusse per ritornare dialetticamente ragionate, contrastate, approvate. Condivise. Non sempre. Ma questa è la democrazia.

I giornali si spengono. Capita. La luce che ne è la ragione si acceca e il buio della ragione e del confronto con la ragione degli altri diventa il buio che genera mostri. Non dovrebbe accadere in un paese civile. Qualcuno dice che il giornale, quello lì, in difficoltà, quello che, sempre più fioco e disperato, tenta di illuminare ancora il rapporto con i lettori, sta per «chiudere». Come un negozio, una fabbrica, un opificio, l’ufficio, una ditta, una casa equivoca, come pudicamente dicevano i giornali «di una volta» dei bordelli. Se chiude, vuol dire che non era un giornale di quelli appartenenti alla configurazione che ho nella testa e disegno con il cuore di lettore di giornali e, con dedizione assoluta di scrittore di articoli di giornali. Vuol dire che non è, non può essere la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale per il quale sto scrivendo queste righe e che voglio impaginare sulla mia e nostra Gazzetta per farlo leggere a voi, lettori che volete condividere la luce del ragionamento, del dialogo. Mettervi a parte di una riflessione in un semplice articolo di giornale.

Un «articolo» dice il commesso della sua merce, un articolo, dice il giornalista del suo scritto. La merce gira sul mercato e gli articoli finiscono per appartenere a un solo acquirente in grado di acquistarlo e farlo suo, mentre l’articolo del giornale, una volta scritto e stampato e pubblicato, diviene di tutti coloro che lo leggono e si misurano con devozione intellettuale con le idee di altri: sul terreno delle parole, delle idee di quell’articolo, delle parole stampate su quel pezzo di carta che non pretende l’immortalità materiale che non conta, ma la bella vitalità che le idee condivise hanno. Come diceva il filosofo Husserl: «La cultura è il giacimento naturale dei saperi condivisi». Il giornale, con i libri, con i media tutti, permettono la formazione del giacimento, consentendo la condivisione delle particole di un’eucarestia laica, ma, anch’essa, luminosa, che permette all’umanità di fondare e rifondare di continuo la «città dell’uomo».

Ma i giornali «si» chiudono. Capita. E i lettori che, pure, ci sono e potrebbero diventare più numerosi, li terrebbero accesi e vivi, vitali. Le regole dell’economia del mercato trasformano tutto in merce. Max Weber constatava che l’economia capitalista arretrata tendeva a valutare con criteri di quantità ogni valore, anche morale. E «fare» un giornale costa. È una luce che costa. E non bastano, evidentemente, i lettori ad accenderla con il loro leggere il giornale.

Leggo anche io il nostro giornale e la luce diventa tremante di amarezza. La luce dell’intendimento, voglio dire. Ecco, trascrivo.

«Viviamo un momento difficile. La società proprietaria della testata è sottoposta a un provvedimento di sequestro-confisca da parte del Tribunale di Catania. L'amministrazione giudiziaria che è subentrata non può attingere alla leva finanziaria concessa a qualunque impresa. Il destino del nostro e Vostro giornale è incerto. Voi Lettori siete la nostra forza e il nostro sostegno più grande. Oggi più che mai siete i nostri editori. In questi giorni abbiamo ricevuto una valanga di attestazioni pubbliche di solidarietà, per le quali ringraziamo e di cui siamo orgogliosi. Ora è anche tempo di gesti concreti: acquistando La Gazzetta del Mezzogiorno sabato 29 dicembre possiamo lanciare un potente messaggio simbolico. Invitiamo i cittadini a sostenerlo e a rilanciarlo».

Ho riportato l’appello che sottoscrivo parola per parola perché, insieme ai lettori, lettori anche noi che il giornale lo scriviamo, si possa continuare a tenerlo acceso. Sempre che il contesto politico allestito da qualche mese lo consenta. Le parole del sindacalista, il segretario nazionale della Fnsi Raffaele Lorusso, ci devono allarmare. Eccole: «La situazione della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari e della Sicilia di Catania, si inquadra in un clima di forte ostilità nei confronti di chi fa informazione e l’obiettivo del Governo, come dimostra l’emendamento approvato nella manovra di bilancio 2019, è quello di ridurre il più possibile e cancellare la funzione critica di chi fa informazione e impedire ai cittadini di essere informati».

E, allora, lettrici e lettori, accogliamo l’appello dei lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno. Io son tra questi, ma ho un certo pudore a dirlo, visto che il mio contributo domenicale è un modo che mi dà gioia per sentirmi ancora intimamente pugliese, bitontino e barese. Ma, soprattutto, lettore. E leggo Seneca che scrive: «Il sapiente non permetterà che nemmeno un soldo di cattiva provenienza varchi la soglia della sua casa, ma non escluderà e ripudierà anche grandi ricchezze se sono un dono della fortuna o frutto della virtù». I nostri soldi sono questo dono e questo frutto.

Dunque, compriamo doppia copia della nostra Gazzetta. Una la leggiamo noi e una la mettiamo «sospesa», come dicono a Napoli, a disposizione di qualcuno che pena anche la spesa per accendere la luce del giornale.