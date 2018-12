Le buone pratiche per arginare la corruzione

Se il lavoro non si crea per decreto, l’onestà non si introduce per legge. Anzi, come già notava lo storico romano Tacito (55-117), il livello di corruzione di uno Stato è direttamente proporzionale al suo numero di leggi: più ce ne sono, più dilaga il malcostume. Invece, anche se i fatti da sempre hanno dato ragione a Tacito, ancora oggi è diffusa la convinzione che l’illegalità si possa combattere solo a colpi di provvedimenti legislativi. Ovviamente, uno Stato assai blando nell’azione repressiva delle condotte delittuose non è uno Stato credibile, anzi è uno Stato che indirettamente agevola le pratiche scorrette. Ma la corruzione italica è un fenomeno di massa, attiene a una certa sub-cultura, non riguarda solo i detentori del potere, ma si annida in tutti i pertugi della società.

Di conseguenza la proliferazione delle norme di contrasto, anziché frenare la tendenza a delinquere, sovente produce l’effetto contrario.

Diciamolo. Quello italiano è un popolo esagerato. Nel bene e nel male. Genera i Giovanni Falcone (1939-1992), ma pure i Totò Riina (1930-2017). Genera eserciti di volontari votati alla solidarietà, senza chiedere nulla in cambio, ma anche armate di spregiudicati che ruberebbero il portamonete pure alle loro madri. Gli italiani più sfrontati, quelli cine-immortalati dall’inarrivabile Alberto Sordi (1920-2003), hanno una tale, particolare, abilità nell’eludere i controlli, al cui confronto uno slalomista come Gustavo Thoeni farebbe la figura di un dilettante sulle piste da sci. L’ultima legislazione anti-corruzione cos’altro è se non una nuova infornata di controlli, affidati ora anche ad agenti sotto copertura in grado di tastare il tasso di incorruttibilità di un pubblico ufficiale o di un operatore privato? Siamo proprio sicuri che di controllo in controllo i controllori non cadranno nelle tentazioni del peccato già ipotizzate o intraviste nelle schiere dei controllati e sospettati?

Purtroppo questo rischio è appesantito dalla cultura generale della classe dirigente, ossessivamente concentrata sul positivismo, sul formalismo giuridico. Per cui, di norma in norma (se ne producono in quantità industriale) la legislazione finisce per trasformarsi in pianificazione bella e buona. E siccome le informazioni dei legislatori-pianificatori non sono, né potrebbero esserlo, mai esatte, complete o esaustive, succede che la realtà sconfessi le aspirazioni iniziali e che la crescita socio-economica di una nazione singhiozzi come un’auto col motore fuori fase. Ma questo è il minimo. In Italia scatta sùbito la corsa a aggirare le regole con buona pace di tutti i programmi e proclami di buongoverno e trasparenza. Per certi versi, proprio gli spiriti più savoranoliani e rigorosi nelle crociate contro il malaffare finiscono, inconsapevolmente e patadossalmente, per portare acqua al mulino dell’illegalità. Lo fanno quando invocano più guardiani burocratici nell’azione di controllo, il che si traduce spesso nella soluzione del lupo messo a custodire il gregge.

Le nazioni in cui il diritto non è schiacciato da una legislazione invadente godono di un livello di corruzione di gran lunga inferiore rispetto agli Stati in cui i termini del rapporto sono rovesciati. L’Italia, purtroppo, fa parte della categoria di nazioni che fanno della legislazione arrembante un feticcio assoluto, tanto è vero che, da noi, la redditività del Parlamento si misura non già dalla qualità delle leggi approvate, bensì dalla quantità. Quasi che, per dogma divino, qualunque norma sia varata dalle due Camere costituisca di per sé una cosa buona e giusta. Nessuno, o quasi, è portato ad approfondire le ripercussioni di un atto legislativo limitativo della libertà, anche in economia, dal momento che la crescita felice rappresenta tuttora il traguardo più ambìto dalla stragrande maggioranza della popolazione. I lacci e lacciuoli prodotti dalla legislazione-pianificazione a oltranza di sicuro non liberano e non incoraggiano gli animi più intraprendenti fuori e dentro il Belpaese.

La corruzione, come la decrescita, è figlia soprattutto di questi lacci e lacciuoli, di questi ostacoli che incidono negativamente anche nella mentalità della popolazione.

Negli anni Cinquanta, l’Italia era un Paese meno corporativizzato e meno burocratizzato di quello attuale. E, soprattutto, meno pervaso di positivismo giuridico. Non solo, allora, il Paese si è distinto per ritmi di crescita e di mobilità sociale paragonabili a quelli che oggi si registrano in Cina, ma si è caratterizzato, anche o innanzitutto, per una condotta complessiva, privata e pubblica, improntata a discreta moralità e legalità. Sì, perché la malapianta della corruzione non si può estirpare del tutto, dal momento che l’uomo è nato col peccato originale e rimane un legno storto. Ma è indubbio che si può contenerla, come si potrebbe fare con le buone pratiche agricole nella lotta alla Xylella.

E le buone pratiche, nell’offensiva contro il malaffare consistono nell’eliminare i controlli inutili e nel favorire la concorrenza in economia. Per certi versi, le politiche che servono per la crescita economica servirebbero anche per la rigenerazione morale di una nazione. Invece, si preferisce affidare la funzione palingenetica a chi vive nella certezza che basti approvare una legge, a volte preannunciarla soltanto, per risolvere la questione (immorale) più antica del Paese. E forse del mondo.