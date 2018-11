Il pallone, i giornali e le regole del gioco

Sosteneva il filosofo Karl Popper che ogni gioco è l’insieme delle sue regole. Prendiamo il calcio, ovunque lo si pratichi i calciatori non possono toccare la palla con le mani. È la regola generale. Poi vi sono altre regole che per necessità, convenienza o utilità temporanea possono essere disattese. La partita a pallone giocata su uno sterrato di periferia nei giorni bigiati a scuola non prevedeva né porte né fuorigioco: ma lo si diceva prima, anzi lo si sapeva in partenza che mancando pali e traverse il gol era «ad occhio».

E lo stesso valeva per il fuorigioco: senza arbitro né guardalinee impossibile valutarlo; valeva la lealtà: nessuno si sarebbe appostato di fronte al portiere avversario in attesa del passaggio giusto per uccellarlo.

Nel pallone e in democrazia se si cambiano o si cancellano alcune regole, il gioco si modifica, fino a diventare un altro gioco. Nel nostro Paese - e nel cosiddetto Occidente - si stanno cambiando le regole, ma di nascosto, senza dirlo ai giocatori. La storia insegna che i primi cambiamenti di regole appaiono come uno svecchiamento dei costumi e in genere sono apprezzati da tutti. E così, per esempio, per i politici non c’è più bisogno di indossare la cravatta nelle occasioni ufficiali. Per cui il presidente Fico alla Camera può dirigere i lavori in giacca e camicia. Si dirà: quisquilie estetiche. Falso: è una prima regola che è stata cambiata senza dichiararlo. Fa scuola il caso Marchionne. Il manager ha cominciato ripudiando giacche e cravatte in favore di pullover neri e ha finito per rompere le relazioni sindacali con la Cgil e portare Fiat fuori da Confindustria. È tornato alla cravatta – come egli stesso ha spiegato – quando i bilanci aziendali sono usciti da rosso. L’uomo, e dato il suo spessore non poteva essere diversamente, era consapevole del valore della «regola cravatta».

In Italia e in molti altri Paesi è saltata la regola del linguaggio continente. Lo scenario politico di sabato assomigliava alla taverna di un porto e qualche camallo si sarebbe sentito in buona compagnia. Di Maio, vicepremier: giornalisti infimi sciacalli. Di Battista, aspirante premier: giornalisti pennivendoli puttane. Sala, sindaco di Milano: sui negozi Di Maio non rompa le palle. Solo un linguaggio volgare? No. È stata cambiata – senza dichiararlo – la regola del garbo linguistico. Quella del garbo istituzionale era stata da tempo annacquata con gli assalti a Mattarella, reo di far ancora applicare la Costituzione.

Perché ricorrere a un linguaggio sempre più volgare e violento? La volgarità è rivelatrice di scarse capacità argomentative ovvero di debole cultura; la violenza è spia di un odio che sta diventando la cifra etica del nostro tempo. Basta guardare alla guerra in corso negli Stati Uniti fra Trump, pezzi della politica e i giornalisti. Offese e insulti come in nessun altro periodo della storia americana. Già, ma perché i giornalisti? Perché sono le antenne più sensibili di ogni società. Tolti di mezzo i giornalisti le regole si possono cambiare senza che nessuno ne parli.

La società è un ecosistema. Se in campagna scompaiono le api vuol dire che stanno saltando gli equilibri della natura. Allo stesso modo, se la stampa finisce sotto un fuoco planetario vuol dire che qualche equilibrio è saltato.

Il sovranismo di Trump o di Salvini e Di Maio o di Orban ed Erdogan ha un ostacolo in ogni intermediazione. Il sovranismo va a braccetto con il populismo perché ha bisogno dell’appoggio diretto del popolo, il quale è blandito in ogni modo. In Italia il presidente del Consiglio si è presentato come «avvocato del popolo» e il suo governo ha varato una «manovra del popolo». Il popolo diventa la fonte diretta di ogni legittimazione. Tanto da mettere in dubbio lo stesso potere giudiziario che, nel nostro Paese, non procede per elezione popolare. Si dirà: ma perché in questo momento storico? Perché oggi la tecnologia consente al populismo e dunque al sovranismo il massimo delle possibilità. Mussolini aveva bisogno delle «adunate oceaniche» in Piazza Venezia a Roma, che però era in realtà una delle centomila piazze d’Italia e neppure tra le più grandi. Un valore più simbolico che reale. Oggi Di Maio con un tweet da casa parla a qualche milione di persone. Dal valore simbolico si è passati al popolo reale. A proposito di Mussolini è utile ricordare a qualche distratto che, oltre a essere un giornalista (e anche bravo) come Di Maio e Salvini, capì che per prima cosa non bisognava mettere a tacere le opposizioni, ma i giornali. E fu abilissimo: nel pieno rispetto della legalità riuscì ad abolire di fatto la libertà di stampa. Sabato, all’indomani dell’assoluzione della sindaca di Roma, per prima cosa Di Maio ha annunciato provvedimenti per gli editori. Si stanno cambiando le regole del gioco, ma l’importante è che – con buona pace di Popper – nessuno dica che sta cambiando il gioco.