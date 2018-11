Potere «invano» legge «invano»: così retrocede una nazione

Consigli per gli acquisti. È assolutamente da leggere l’ultimo libro di Filippo Ceccarelli: Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua (Feltrinelli editore, 976 pagine, 25 euro). È assolutamente da leggere perché è scritto divinamente, perché l’autore narra minuziosamente, da par suo, l’umanità della politica, di «loro», attraverso tic, vizi e peccati vari, perché porta alla luce una miniera di fatti e atti sconosciuti o mis-conosciuti, ma soprattutto perché radiografa meglio di una Tac l’inanità, l’inutilità, l’inafferrabilità, l’illusione e la disillusione del Potere. Un Potere che da Alcide De Gasperi (1881-1954) in poi ha intrapreso un percorso a ritroso, una discesa verso gli inferi, la cui ultima tappa (verso la dissoluzione) rimane sempre la penultima. Più o meno così: dopo aver toccato il fondo si continua a scavare.

Paziente come il Virgilio dantesco, lo scrittore Ceccarelli conduce il lettore nei siti e nei anfratti del Potere che fu e che è, partendo dalle entrate laterali, quelle che offrono e richiedono le chiavi risolutive. Ci sono tutti i protagonisti delle diverse repubbliche made in Italy. Il brevario-bestiario di Ceccarelli è un megatributo alla memoria, alla storia recente del Paese. È un «malloppone» che (forse, anzi di sicuro) collide con la twittizzazione del pensiero contemporaneo e della stessa attività politica, ma che illustra la biografia di una nazione meglio di cento ricerche accademiche.

Il Potere è un’ossessione. Lo era ieri, lo è oggi, lo sarà domani. Ma ieri il Potere era o voleva essere il mezzo di culture politiche smaniose di raggiungere un Fine servendo una Causa. Oggi, invece, il Potere è un Fine che sembra prescindere da una Causa.

Non a caso la mitologia del Potere è più radicata adesso, agli albori della nuova era populista, che nel recente passato, quando pure la mistica della «stanza dei bottoni» (poi derubricata a «cabina di regia») alimentava ambizioni e frustrazioni a iosa.

In ogni caso, il Potere è fragile e sfuggente, attimo dopo attimo. Se poi si riavvolge il nastro o si riesamina il racconto italiano attraverso la lente d’ingrandimento di Ceccarelli, ci si accorge che il Potere scorre «invano», beffando innanzitutto se stesso e i suoi più devoti adoratori, ammaliati dal Comando solo perché confuso con l’elisir di lunga vita, o con lo strumento di inganno di una nemica invincibile chiamata morte. Tanto che, a lettura ultimata, spunta con forza un’altra scioccante domanda: ma il Potere esiste davvero?

Ceccarelli non fa sconti, ma non emette neppure sentenze inappellabili. E però i confronti indiretti, tra l’eterno ieri e l’odierno domani, tra i potenti della Prima Repubblica e di quelle successive, che emergono dal suo romanzo di verità, figlio della sua straordinaria esperienza (e capacità) professionale, non hanno bisogno di giurie selezionate: del resto il sottotitolo del libro («Da De Gasperi a questi qua») parla da sé, non richiede dotte expertise di esegeti proteiformi. Vince la Prima Repubblica tre a zero.



Con il suo stile ora ironico ora più puntuto, ora bonario ora più perfido, Ceccarelli tratteggia un bosco antropologico quasi sempre insicuro e precario, i cui frequentatori sono quelli che sono e le cui mediocrità surclassano le eccellenze.

Ma come mai il Belpaese è passato da De Gasperi a «questi qua»? Solo colpa di un destino cinico e baro? Solo colpa di un’infelice selezione, ribaltata e demeritocratica, delle variopinte nomenclature? Solo colpa del crollo verticale delle grandi piramidi politico-culturali? Solo colpa della spettacolarizzazione, della televisizzazione e dell’internettizzazione del Potere? Solo colpa del sorpasso del corpo ai danni dell’anima?

L’opera di Ceccarelli suggerisce mille interpretazioni, ciascuna fondata e convincente. Infatti. Il mosaico del decadimento generale è il portato di indicibili e molteplici tasselli.



Ma c’è un filo d’Arianna che potrebbe aggiungersi e orientarci nel labirinto della regressione italica. Un filo d’Arianna che chiama in causa quasi tutte le stagioni dell’Italia repubblicana. Un filo d’Arianna che mette in risalto l’attrazione fatale di quasi tutte le espressioni del Potere verso una deriva già paventata da Aldo Moro (1916-1978) nelle sue lezioni di filosofia del diritto: la deriva del formalismo giuridico, a sua volta conseguenza della legislazione permanente, e del peso crescente della capillare regolazione normativa in tutti gli ordinamenti. Una tentazione irresistibile, quella testé ricordata, cui non si è sottratta nessuna maggioranza di governo (con nessuna minoranza di opposizione). Ma il rinnovamento, in una democrazia fondata sul primato della Legge, deve riguardare più le istituzioni che i cognomi, più i codici comportamentali che le leadership individuali. Il ricambio degli uomini è prezioso, ma assai più essenziale è l’evoluzione, l’ammodernamento della Casa e delle sue strutture portanti. Il cortocircuito tra legislazione e diritto è tutto qui, nella pretesa della legislazione di pianificare e controllare ogni aspetto del vivere civile. Una sub-cultura, questa, che, strada facendo, alimenta un vivaio inesauribile di capi e capetti, o di ragazzotti, o di «questi qua» (per dirla con Ceccarelli) il cui scopo primordiale è ottenere la sudditanza da parte di governati e amministrati. E se avanza la sudditanza, avanza pure la tracotanza, a sua volta premessa/promessa di ignoranza.

L’inflazione delle leggi fa più danni dell’inflazione dei prezzi. L’inflazione normativa produce oscurità. E l’oscurità genera nuova inanità. Ecco. Non è solo il Potere a passare «invano». Anche la Legge passa «invano», ignorata e aggirata, come testimonia la teoria dei condoni, più lunga e smagliata di una galleria appenninica.



Potere e Legge si seguono e si inseguono da Adamo ed Eva come due ciclisti di montagna. Ma se il primo, cioè il Potere, è evanescente, lo sarà anche la seconda, cioè la Legge. E se la Legge, cioè il Diritto, sfocia nella sua caricatura, ossia nell’esasperazione normativa, uno Stato andrà in tilt. E con lo Stato, salterà anche quel patto silenzioso che è alla base di un costituzionalismo vivente, prima che della stessa stesura di una Costituzone scritta.

Ma non divaghiamo. A Ceccarelli va riconosciuto il merito di aver prodotto il capolavoro (lavoro di una vita) di un affresco fedelissimo sulla recente e coeva classe politica italiana. E di aver dimostrato che da troppo tempo il Re è nudo, spogliato di un Potere che va e viene. Invano. In fondo la questione della Razza Potentona, e della Legge, non solo in Italia forse, è più antica della questione omerica.