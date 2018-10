Deficit di futuro se saltano i conti

La recente analisi su queste pagine del direttore De Tomaso “Relazioni pericolose tra super-debito e democrazia” ci ricorda, tra le altre, che in ambito macro-economico il dato empirico assume preminenza rispetto a quello teoretico. Se difatti bastasse affidarsi ai modelli e agli archetipi economici, tanto varrebbe abbandonarsi alle teorie laissez-fair elaborate da Adam Smith agli albori della scienza economica moderna. Ossia lasciar far tutto ai capitalisti i quali, in piena liberalità ma guidati da una “mano invisibile”, perseguono l’interesse della collettività. Detto questo, l’esperienza ci insegna che l’assistenzialismo a fondo perduto (leggasi anche reddito di cittadinanza) rischia di rimanere misura fine a sé stessa se il movente non è quello dell’investimento e dell’inserimento sociale.

Se i posti di lavoro non ci sono e non si creano, il sussidio si traduce in una mera rendita assistenzialistica. Il monito era arrivato addirittura dal Papa: “la persona che mantiene sé stessa e la sua famiglia con il proprio lavoro sviluppa la sua dignità; il lavoro crea dignità, i sussidi, invece, quando non legati al preciso obiettivo di ridare lavoro e occupazione, creano dipendenza e deresponsabilizzano”.

Ovvio che anche all’Europa non vada a genio la prospettiva del deficit per consentire a oltre 6 milioni di italiani di fare “l’arte di Michelaccio”. Del pari, come biasimare le remore dei mercati che non intendono foraggiare la campagna elettorale dei 5 stelle. Perché, in prospettiva della prossima tornata elettorale europea, nei fatti di questo si tratta. Altro che storie!

Le conseguenze: guerra con Bruxelles e lo spread che ha sforato la soglia dei 300 punti, numero che incute più terrore degli spartani ai persiani nella battaglia di Termopili. Infatti, checché ne pensi Di Maio additando la macchina del fango dei media, purtroppo le regole le dettano i poteri forti, id est i mercati finanziari. Nemmeno l’Europa. La sfiducia nella manovra e i dubbi sulla tenuta dei conti pubblici minano la domanda di titoli di Stato. Ergo gli interessi si impennano e i costi divengono insostenibili con crescita del deficit, nuovo debito e ripercussioni su tutto il sistema bancario e creditizio con chiusura dei rubinetti del credito (“credit crunch”) nei confronti dei privati e delle imprese. A questo punto la crescita va a farsi benedire.

Meglio, allora, se tutta questa sfrontatezza nel forzare i vincoli europei fosse stata impiegata per una manovra fiscale meno timida e più espansiva. Delude invece il “non cambiamento” a cui stiamo assistendo. Sul fronte fiscale ci attendono questioni di non poco momento relative alla fatturazione elettronica tra i privati e l’invio dei corrispettivi. La proposta, contenuta nello schema di decreto legge, sarebbe volta a semplificare e armonizzare i processi di certificazione dei corrispettivi in un’ottica “cittadino-centrica” e “contribuente-centrica”. In realtà si sta cercando di dissimulare l’ennesimo strumento di controllo fiscale facendolo passare per misura diretta alla riduzione dei costi ed all’efficientamento dei processi aziendali. Andatelo a dire al calzolaio o all’artigiano di paese che con i pagamenti e la fatturazione elettronica non va proprio a braccetto.

La crescita richiede sopportabilità ed equità di “pochi” tributi, un testo unico tributario, certezza nei rapporti e promozione della compliance adeguata però al tessuto economico e conforme alle propensioni individuali. I contribuenti hanno il diritto di percepire con immediatezza, chiarezza e certezza il loro onere fiscale. Le regole vanno quindi riscritte in armonia e in maniera intellegibile, senza utilizzare l’odioso linguaggio del politichese, di modo che gli operatori del diritto siano sgravati dall’onere di una sua interpretazione. In sostanza è verso queste conquiste che dovrebbe muoversi l’esercito di Governo, che all’attualità invece dà l’impressione di un’armata Brancaleone.