Se una Donna vince il Nobel per la fisica

E alla fine ha vinto il Premio Nobel per la Fisica una... Donna con la spada laser alla Star Trek. Il suo nome (guarda caso) è Donna, il cognome è Strickland, è canadese e ha 55 anni. Tutto quello che la riguarda in queste ore di grande felicità e di grandi polemiche sembra difficilmente un caso e, visto che l’insigne studiosa è un tipo «precisino» facciamo considerazioni «precise» e numerate.

1) Donna, che portava già con il suo nome la femminilità nel mondo della fisica, è solo la terza premiata con il Nobel, dopo 55 anni. A precederla, nel 1903 Marie Curie e nel 1963 Maria Goeppert-Mayer. Fin qui, la cronaca storica e l’idea suggestiva della ricercatrice premiata ieri per gli studi sulle «pinze laser» che brandisce un raggio laser fantascientifico, capace di illuminare il mondo un po’ maschile degli studi fisici. Insomma una Donna spadaccina proiettata verso il futuro?

2) In un mondo in cui le donne e gli uomini celebrano l’aspetto fisico, il Nobel della Fisica viene attribuito a una Donna proprio a poche ore dalla «sparata» maschilista lanciata dal Cern dal prof. Alessandro Strumia, che subito hanno scatenato un vespaio di polemiche. Il fisico Strumia, infatti, che è stato sospeso dall’Istituto di fisica nucleare, aveva appena esposto la sua teoria sulla mancanza di donne nel suo mondo, culminando con la frase: «La fisica è stata inventata e costruita da uomini, non si entra su invito»; e ancora: «Gli uomini preferiscono lavorare con le cose e le donne con le persone», per questo non ci sono femmine (fisicate). Infine, aveva detto il prof: «Si dice che la fisica sia sessista e razzista. Ho fatto alcuni semplici controlli e ho scoperto che non lo è, che sta diventando sessista contro gli uomini e l’ho detto». Un po’ piccato, vero? Fatto sta che, per la casualità che non perdona, nello spazio di un giorno, il suo mondo ha festeggiato il Nobel a Donna. Insomma, il prof. Strumia sarà pure fisico, uomo, ma non sa prevedere i terremoti sociali.

3) Ma le donne ci sanno fare con la scienza? Quello che le statistiche dei Nobel non raccontano è il sacrificio pluridecennale di milioni di ragazze e di signore che in ogni epoca hanno attraversato la materia (è il caos di dirlo) e le nottate in laboratorio. Chi avesse visto il bellissimo film Il diritto di contare, di Theodore Melfi sulle prime fanciulle di colore assunte per i calcolatori della Nasa in piena epoca segregazionista della Virginia degli anni Sessanta, sa di cosa parliamo. Le donne sanno contare eccome e va detto che un certo disfattismo dei nostri ultimi anni ha fatto sì che si propagasse più fisico che fisica, più calo di diritti che diritti di contare. Cioè: siamo di nuovo all’era salviniana-segregazionista degli Usa anni Sessanta.

4) Ultima considerazione sulle straordinarie casualità del premio Nobel a Donna Strickland. La sua storica designazione, dopo le polemiche sulla teoria maschilista del suo collega Strumia, avviene nell’edizione dei Nobel 2018 che ha una particolarità: non ci sarà l’assegnazione del Premio per la Letteratura. La giuria segreta che assegna il premio letterario più prestigioso al mondo non svelerà nessun vincitore. Come mai? Perché la giuria è stata travolta da uno scandalo nato da un’indagine su molestie sessuali. Il fotografo Jean-Claude Arnault, 71 anni, marito della poetessa Katarina Frostenson, membro dell’Accademia svedese dal 1992, condannato per stupro, era stato «intercettato» e aveva gettato discredito sul Nobel. Per la prima volta dopo 75 anni, addio Premio per la Letteratura. Insomma, anche gli uomini hanno il loro record.