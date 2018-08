Il difensore «cinico» avanza per tacitare paure e incertezze

E noi che ci illudevamo che la protesta degli arancini, trofei svettanti nel porto di Catania, rappresentasse una svolta nella testa e nel cuore degli italiani. E noi che ci illudevamo che quel gesto liberale e inaspettato di mettere a disposizione abitazioni libere, dopo il crollo del ponte di Genova, costituisse una breccia nel feroce egoismo della nostra gente, ancorata nella difesa delle proprie cose. E noi che ci illudevamo che l’inveire dei bagnanti contro il blitz di alcuni benpensanti e le vessazioni del vu cumprà, sulla spiaggia di Castellaneta Marina, segnasse una screziatura nella nostra pelle razzista. Sì, insomma, noi che ci eravamo illusi che il mondo gira, che, con la ripresa e le scosse forti sull’opinione pubblica, fosse cambiata l’aria, che improvvisamente – anche grazie ad alcuni colpi d’ariete, non ultimo l’intervento della magistratura per l’affare Diciotti – nell’italica terra tornasse a spirare il bel vento della umanità.

Sì, che si spezzasse senza infingimenti il pane della condivisione e della comunione di beni. Ebbene, noi, con molta probabilità, non avevamo fatto i conti con altri sentimenti antagonisti degli italiani, il rifiuto, il razzismo, il respingimento, quelli che magari si generano dai tempi oscuri di disordine, dall’insicurezza, dalla paura, dalla incertezza.

Si accampano tutti i giorni e si intrecciano minuto dopo minuto con il senso di fratellanza, con la condivisione ma talvolta prendono il sopravvento perché la difesa dall’ignoto e dal diverso, dallo straniero e dall’altro di per sé rassicurano e ripagano. Ne vogliamo una dimostrazione misurata?

L’uomo che ha cavalcato la crisi di questi ultimi giorni, e la cui ostinazione erga omnes ha provocato i rigurgiti di umanitarismo di tanti italiani, rimane nell’immaginario popolare il “leader del futuro”, che attira i sentimenti favorevoli. Se papa Francesco, il capo della cristianità, viene associato allo spirito di solidarietà, Matteo Salvini, il capo della Lega, viene invece incarnato con gli spiriti contrari agli immigrati. Lo disegna un eloquente sondaggio realizzato da Demos-Coop ai primi di luglio sulla base di un campione rappresentativo della popolazione italiana di 15 anni e più (ripreso da un grande quotidiano). Alla domanda di rito “Può dirmi quale sentimento suscita in lei Salvini?” la percentuale di quanti esprimono un giudizio uguale e o superiore a 7 è passato da 21 a 39 dal 2017 al 2018. Nello stesso arco temporale, difronte al quesito se si è favorevoli al respingimento degli immigrati, la percentuale favorevole di esponenti di tutti i partiti è passata dal 30 al 36 %, con significativi spostamenti del M5s dal 27 al 47, e una parallela crescita di Forza Italia da 38 a 47.

Perché allora questa discrepanza forte tra ciò che si manifesta magari in maniera appariscente e ciò che, forse, dentro di noi, rimane un rumore e un groppo sordo? Perché questa dissociazione tra le proteste esteriori e i sentimenti più radicati? Non è che, come sempre accade, i facinorosi quattro gatti che s’annidano in ogni terra rischiano di falsare le pulsioni reali e disegnare una evoluzione sociale che non c’è?

Non agitiamoci e accettiamo che, nell’età dell’incertezza, la fluidità sia anche uno stato permanente. Insomma, piace la figura che rassicura, quello che con una battuta potremmo definire il “difensore cinico”, pronto a strapparsi le vesti e a mostrare il petto nudo e la lingua veloce contro gli orpelli di leggi e leggine che vengono maciullate. Per tacitare le paure e le incertezze, per sentirsi con i piedi entrambi piantati sulla terra ferma, per abbarbicarsi a un mondo che non cammini, si è pronti a far strame delle antiche leggi di comunanza e fratellanza che dovrebbero tutti unirci, a dimenticare le grandi navi che a Long Island hanno scodellato la miseria dei nostri antenati, a dimenticare che anche un politico può violare le leggi della Costituzione e del codice penale.