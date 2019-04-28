Amministrative Missanello

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: SINISGALLI FILIPPO
INSIEME PER IL FUTURO
ALLEGRETTI ROBERTO
AMBROSIO ELIANA IN GRAZIANO
CAMILOTTO MARGHERITA
CATALDI PASQUALE
COSTA EZIO
DI LEO ROSA SAVINA in SOFIA
GUARINO ANNA ELISA
IANNEO ANGELA in TORRACA
LA VECCHIA ALDO
SOFIA FRANCESCA
Candidato sindaco: CILLO BENEDETTA
L’ALTRA ITALIA
CILLO AMALIA
RIZZO CHIARA ROSANNA
CAPORALE CARMELINA
NEGRO ANTONIO FRANCESCO
CALO’ LIVIO
ZAMARINI ALFREDO
MACAGNINO MARIA GIOVANNA
PARATA ANNA RITA
DE TURRIS AUGUSTO
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