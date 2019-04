Amministrative Missanello

Candidato sindaco: SINISGALLI FILIPPO

INSIEME PER IL FUTURO

ALLEGRETTI ROBERTO

AMBROSIO ELIANA IN GRAZIANO

CAMILOTTO MARGHERITA

CATALDI PASQUALE

COSTA EZIO

DI LEO ROSA SAVINA in SOFIA

GUARINO ANNA ELISA

IANNEO ANGELA in TORRACA

LA VECCHIA ALDO

SOFIA FRANCESCA



Candidato sindaco: CILLO BENEDETTA

L’ALTRA ITALIA

CILLO AMALIA

RIZZO CHIARA ROSANNA

CAPORALE CARMELINA

NEGRO ANTONIO FRANCESCO

CALO’ LIVIO

ZAMARINI ALFREDO

MACAGNINO MARIA GIOVANNA

PARATA ANNA RITA

DE TURRIS AUGUSTO