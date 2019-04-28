Amministrative Maratea

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: STOPPELLI DANIELE
RINASCITA
ACCARDI RENATO
BRANDO LUCIA
COLLUTIIS ALESSANDRO
CRUSCO FRANCESCA
GIOSA BIAGIO
LIMONGI MARIANO
LIMONGI ROSA
TROTTA VALENTINA
PALERMO GIUSEPPE
COSSIDENTE JUAN
TARALLO MARIASSUNTA
VELARDI MARGHERITA
Candidato sindaco: MIGNONE MODESTINA
LEGHIAMOCI A MARATEA
FERRARA CARMELO
AGOGLIA ROCCHINA
CALDERANO DANIELA
MONTESANO RITA
MASTROIANNI ANTONIO
DE FILIPPO MARIA GRAZIA
DIODATO GIANLUIGI
SORICE MARIO
SIMEONE SARA
Candidato sindaco: MAGLIACANE LUCA
CAMBIA MENTI
CALOGERO BRANDO CLAUDIA
CERRATO BIAGINA
PISCITELLI PAOLINA MICHELA
DEMARCO MARIA RITA
MORDENTE FRANCESCO
SCHETTINO FRANCESCA
SCHETTINO DOMENICO
FELICE DIEGO
LIMONGI SIMONE
FULCO GIOVANNI
LABANCA GIUSEPPE
EVOLI STEFANO
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