Amministrative Calvera

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27 Aprile 2019
CANDIDATO SINDACO: Bartolomeo Pasquale
Bell'aria
ARBIA SALVATORE BIASE
CALABRESE BIASE
CASTELLUCCIO LUCIA
D’ALESSANDRO ANTONIO
DI SARIO GIUSEPPE
DI SERIO ANTONIO
EMANUELE ANTONIO
FRANCOLINO MICHELE
ZIELLA ANTONIA
D’ARINO FRANCESCO
CANDIDATO SINDACO: ALESSANO DARIO PASQUALE
L’ALTRA ITALIA
FILIPPI ROSSELLA
SEDILE SARA
PARISE LUIGI
MARTANO CLAUDIA
ROSIGLIANO CARLO
CAVALERA GIUSEPPE
DE NUZZO DOMENICA
RUSSO SALOMONE
DE BENEDETTO FRANCOLINO
RATTAZZI QUIMINA LAURA
FILIPPI ROSSELLA
SEDILE SARA
PARISE LUIGI
MARTANO CLAUDIA
ROSIGLIANO CARLO
CAVALERA GIUSEPPE
DE NUZZO DOMENICA
RUSSO SALOMONE
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RATTAZZI QUIMINA LAURA
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