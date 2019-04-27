Amministrative Brienza

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27 Aprile 2019
Candidato sindaco: Collazzo Antonello
Ripartiamo da Brienza
COLLAZZO RAFFAELE
LOPARDO M. ANNUNZIATA
LOPARDO TERESA
CICERCHIA ANGELO
LOPARDO SIMONE
MACCHIA ILENIA
TORTORA ANTONIO
ZACCARA GUGLIELMO
GIUZIO ANTONIO
MANGIERI MARIA ANTONIETTA
MOLINARO KATIA
Candidato sindaco: GIANCRISTIANO ANTONIO
UNITI PER BRIENZA
VIGGIANO GIOVANNI DETTO GIANNINO
GRANO ROCCHINO
GRANO GIUSEPPE
SABBATELLA CATALDO DETTO DINO
SABBATELLA ANTONIO
FERRARESE ROCCO
LAVECCHIA MICHELE
DISTEFANO DONATO
COLLAZZO VINCENZA DETTA ENZA
SABBATELLA MARIA ANTONIETTA
VARALLO DONATO
VIGGIANO GABRIELE
Candidato sindaco: VIGGIANO ANTONIO
IL CAMBIAMENTO
LACAVA DIEGO
FITTIPALDI MAURIZIO
CAPPA MAURIZIO
GIALLORENZO MARIA CONCETTA
BRANCATI ANGELA
RUSSO ILARIA
FISCELLA ANGELO
SCELZO GIUSEPPE
CUCCIOLILLO GISMANO LUIGI
NIGRO ANGELO
TAURISANI FELICE
VISCARDI SALVATORE
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