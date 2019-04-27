Amministrative Viggiano

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27 Aprile 2019
CANDIDATO SINDACO - TRAMONTANO NATALINO
LISTA IN COMUNE
Candidati consiglieri
ALLEMMA MICHELE
BIANCULLI DANIELE
LAULETTA GIUSEPPE
RIVELLI CARMELINA
ROCCO ANTONELLO
ROMANELLA DANILO
MILANO ALBERTO
MUCCIANTE CATIANNA
CANDIDATO SINDACO - CICALA AMEDEO
LISTA RINNOVAMENTO E UNIONE
Candidati consiglieri
ARZANIA TEHRAN
BERARDONE GIUSEPPE
CORONA ETTORE
DAMIANO GIOVANNI
DARAIO INNOCENZO
DE CUNTO VINCENZO
GERARDI ROSITA
PETRONE TERESA
PUGLIESE VINCENZA
ROMAGNANO GIOVANNI
VARALLA PAOLO
ZUPONE WLADIMIRO
CANDIDATO SINDACO - CAIAZZA LUCA
LISTA VINCE VIGGIANO
Candidati consiglieri
ALBERTI ALESSIO
ANGELONI AGOSTINO
FRUGUGLIETTI REALE NICOLA
LATERZA GIOVANNI
LAULETTA ANTONELLO
MARSICOVETERE GIOVANNI
NICOLIA LUCIA
NIGRO GIUSEPPE
PISANI ANTONIO
STIGLIANO GIUSEPPINA
TEMPONE MARTINA
TORZILLO FRANCESCO
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