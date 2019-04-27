Amministrative Moliterno

Sabato 27 Aprile 2019 | 15:19

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Comunali 2019 - CANDIDATI E LE LISTE di puglia e basilicata

BARI (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Bari: Binetto - Bitritto - Cellamare - Corato - Gioia del Colle - Poggiorsini - Putignano - Rutigliano - Turi
Provincia di Brindisi: Mesagne - Ostuni - Villa Castelli
FOGGIA (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Foggia: Apricena - Biccari - Carlantino - Castelluccio Valmaggiore - Castelnuovo della Daunia - Celle di San Vito - Deliceto - Lesina - Lucera - Orta Nova - Poggio Imperiale - San Giovanni Rotondo - San Severo - Sant'Agata di Puglia - Stornarella - Torremaggiore - Troia - Volturara Appula - Volturino
LECCE (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Lecce: Andrano - Bagnolo del Salento - Botrugno - Campi Salentina - Carpignano Salentino - CastrÃ¬ di Lecce - Copertino - Corsano - Cursi - Giuggianello - Lequile - Martignano - Miggiano - Minervino di Lecce - Morciano di Leuca - Muro Leccese - Novoli - Palmariggi - Parabita - SeclÃ¬ - Soleto - Specchia - Sternatia - Supersano - Surano - Tiggiano - Tuglie - Zollino
Provincia di Taranto: Carosino - Faggiano - Leporano - Maruggio - Roccaforzata
POTENZA (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Potenza: Anzi - Armento - Banzi - Barile - Brienza - Brindisi Montagna - Calvera - Castelluccio Superiore - Castelmezzano - Chiaromonte - Gallicchio - Guardia Perticara - Lagonegro - Laurenzana - Maratea - Marsicovetere - Missanello - Montemurro - Nemoli - Noepoli - Pescopagano - Picerno - Pietragalla - Rapone - Rivello - Roccanova - Rotonda - San Chirico Nuovo - San Fele - San Paolo Albanese - San Severino Lucano - Sant'Angelo Le Fratte - Satriano di Lucania - Savoia di Lucania - Spinoso - Terranova di Pollino - Tito - Trivigno - Venosa - Viggiano
Provincia di Matera: Bernalda - Calciano - Cirigliano - Craco - Garaguso - Gorgoglione - Miglionico - Nova Siri - Pomarico - Rotondella - San Giorgio Lucano - Tricarico - Valsinni

Amministrative Moliterno

Candidato sindaco: CILLO BENEDETTA

LISTA L'ALTRA ITALIA

Candidati consiglieri

 CILLO AMALIA 
 RIZZO CHIARA ROSANNA 
 CAPORALE CARMELINA 
 NEGRO ANTONIO FRANCESCO 
 CALO’ LIVIO 
 ZAMARINI ALFREDO 
 MACAGNINO MARIA GIOVANNA 
 PARATA ANNA RITA
 DE TURRIS AUGUSTO 

Candidato sindaco: SINISGALLI FILIPPO


LISTA INSIEME PER IL FUTURO

Candidati consiglieri


 ALLEGRETTI ROBERTO 
 AMBROSIO ELIANA IN GRAZIANO 
 CAMILOTTO MARGHERITA 
 CATALDI PASQUALE 
 COSTA EZIO 
 DI LEO ROSA SAVINA in SOFIA 
 GUARINO ANNA ELISA 
 IANNEO ANGELA in TORRACA 
 LA VECCHIA ALDO 
 SOFIA FRANCESCA 
 
  

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