Amministrative Moliterno

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27 Aprile 2019
Candidato sindaco: CILLO BENEDETTA
LISTA L'ALTRA ITALIA
Candidati consiglieri
CILLO AMALIA
RIZZO CHIARA ROSANNA
CAPORALE CARMELINA
NEGRO ANTONIO FRANCESCO
CALO’ LIVIO
ZAMARINI ALFREDO
MACAGNINO MARIA GIOVANNA
PARATA ANNA RITA
DE TURRIS AUGUSTO
Candidato sindaco: SINISGALLI FILIPPO
LISTA INSIEME PER IL FUTURO
Candidati consiglieri
ALLEGRETTI ROBERTO
AMBROSIO ELIANA IN GRAZIANO
CAMILOTTO MARGHERITA
CATALDI PASQUALE
COSTA EZIO
DI LEO ROSA SAVINA in SOFIA
GUARINO ANNA ELISA
IANNEO ANGELA in TORRACA
LA VECCHIA ALDO
SOFIA FRANCESCA
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