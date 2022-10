Corripuglia 2022, Taranto seconda tappa campionato regionale

TARANTO - Torna dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid la 'Taranto nel Cuorè, gara podistica organizzata dalla Asd Taranto Sportiva, valida come seconda tappa del campionato regionale Fidal 'Corripuglia 2022' di mezza maratona. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre. La novità assoluta dell’edizione 2022 è proprio la trasformazione della manifestazione in 'Half Marathon'. La gara passa da 10 km a 21.095 Km. La Marina Militare ha concesso l’ingresso in Arsenale per una buona parte del percorso che si sviluppa lungo le sue vie interne passando dal Museo della tecnica, che resterà aperto al pubblico anche nel pomeriggio.

La manifestazione sportiva è stata presentata alla presenza, tra gli altri, di Fabio De Bellis, direttore Taranto Sportiva e organizzatore della Taranto nel Cuore; Stefano Bianco, responsabile Master Fidal regionale; Luciano Ciussi, presidente provinciale Fidal; l'ammiraglio Pasquale De Candia, comandante Arsenale Militare Marittimo di Taranto, Gianni Azzaro, assessore allo Sport del Comune di Taranto. "La progettazione del percorso e il posizionamento della base logistica sono stati concepiti in accordo con la Polizia Locale con l’obiettivo che questo evento - è stato spiegato - potesse far conoscere scorci caratteristici della città con la partecipazione attiva della cittadinanza e delle attività commerciali causando il minor intralcio possibile alla circolazione stradale. Per questi motivi la base logistica è stata posizionata in modo decentrato rispetto alle vie principali in Piazza Kennedy ed il circuito è stato circoscritto ad una parte limitata della città». Parte del ricavato verrà devoluto all’associazione benefica "Mister Sorriso».