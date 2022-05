«Factory Run», a Bari corrono i team aziendali, anche Scuola Allievi Finanzieri

Far correre i team aziendali come dinamica di gruppo è una pratica ancora poco diffusa ma «Bari sarà la prima a sperimentare questa forma di 'team building' con la corsa 'Factory run’» che si terrà domenica 22 maggio alle ore 9, con partenza da Piazza della Libertà. Tra i partecipanti anche la Scuola Allievi Finanzieri di Bari che sarà composta da 107 militari. A contendersi il titolo di team più veloce ci saranno anche Banca Popolare di Puglia e Basilicata e i centri diagnostici di Tonno e Maico.

'Factory run’, informa una nota, è la prima corsa dedicata alle imprese pubbliche e private, organizzata da 'La Fabbrica di Corsa' in partnership con la sezione Sanità di Confindustria Bari-Bat, per invitare sempre più aziende a promuovere al loro interno lo sport come forma di welfare di impresa. Unico obiettivo dell’iniziativa è spogliarsi dei propri ruoli aziendali e fare squadra in un’attività outdoor che unisce e aggrega rinsaldando il gruppo e i rapporti tra le persone.

«Abbiamo sposato l’idea - afferma Annabella Cascione, presidente sezione sanità Confindustria Bari-Bat - perché siamo certi che il benessere dei lavoratori sia uno degli elementi alla base del benessere delle aziende: più motivazione, più produttività, meno assenze per malattia, meno conflittualità, maggiore capacità di ascolto sono solo alcuni dei benefici a cui il management delle imprese grandi e piccole dovrebbero guardare sempre di più inserendoli nei propri programmi strategici».