Nuoto, Criteria giovanili: Pilato e De Tullio guidano l’armata pugliese

TARANTO - Il primato di Luca De Tullio tra gli uomini e quello di Benny Pilato tra le donne: sono le ciliegine su una torta che è tanto gustosa. Piccoli campioni pugliesi crescono a Riccione dove la flotta pugliese sta dominando i Criteria nazionali giovani che si chiudono oggi nella vasca corta dello stadio del nuoto. Il record del 18enne barese nei suoi 400 stile e quello della 17enne tarantina nei (non suoi) 200 rana sono la faccia della stessa medaglia di uno stesso talento che sbraccia con forza e si impone (ancora una volta) tra i migliori d’Italia. Stessa categoria (cadetti), stessa squadra di appartenenza (la più blasonata di Italia, il Circolo Canottieri Aniene, il club che fu di Federica Pellegrini), Luca e Benny hanno vite e storie molto diverse, ma che nuotano nella stessa corsia di passione.

Luca (tesserato anche per le Fiamme Oro) è cresciuto nella scia di suo fratello Marco che proprio nei 400 stile ha gareggiato alle olimpiadi di Tokyo, gli è stato a ruota, ma non nell’ombra, e in questi giorni sta confermando tutto il suo valore. Il record nei 400 è di buon auspicio in vista degli Assoluti di metà aprile sempre a Riccione (ma in lunga). Ed è di buon augurio l’ottimo crono di Pilato nei 200 rana. L’allieva di Vito D’Onghia ha dominato (ovviamente) anche i suoi 50 rana (ma questa non è più una notizia, soprattutto a livello giovanile e in vasca corta) e nei 100 ha sfiorato il record italiano (già suo). Il tempo dei 200, invece, dimostra che la giovane c’è e sta bene. Il suo tecnico ha variato gli stimoli, sta sperimentando anche altre distanze, l’ha chiusa in una bolla, allontanandola dalle interviste per darle tranquillità. Tutto questo ha fatto sì che Benny non smettesse mai di sorridere e di divertirsi. Gli Assoluti di aprile per lei saranno il primo test importante di una stagione impegnativa dove l’orizzonte sono gli Europei di Roma, un impegno che non si può fallire.

In campo femminile hanno dominato, come sempre, le atlete di Gianni Zippo. Anche questa non è una notizia, ma una garanzia di certezze vincenti. Spiccano Erika Gaetani nel dorso e Maria Letizia Piscopiello nella rana. Ma alle loro spalle si conferma il talento di Ginevra Licignano nella rana (nonostante qualche guaio fisico avesse messo a rischio la partenza dell’atleta) e della giovanissima Alice Di Maggio, straordinario oro nei 100 e 200 farfalla. Buone prove anche Monica Iripinia della Sport Project e Sofia Barba dei nuotatori pugliesi. Tra gli uomini i nuovi talenti sono quelli dei Nuotatori Pugliesi con Gabriele Valente ed Emanuele Potenza. Grandi prove nella velocità anche quelle del gioiese Cristiano Boggia (Aniene) e del tarantino Luca Serio (Circolo Canottieri Remo).

«I risultati ottenuti dimostrano che la Puglia c’è ed è in buona salute – dice Mario Ciavarella, vice presidente della federnuoto regionale che è a Riccione con la truppa pugliese – e a dare l’idea del valore del movimento non sono tanto le ottime medaglie ottenute, quanto piuttosto il numero dei qualificati (84 atleti, ndr) che rende bene l’idea della qualità dei nostri ragazzi. La Puglia insomma non è una cometa di passaggio, ma ormai una conferma a livello italiano. E credo che questo sia anche un messaggio importante per i genitori: in Puglia si sta bene e non è sempre necessario portare i propri figli fuori». Nonostante le difficoltà legate come sempre agli impianti: «Soffriamo per la mancanza della vasca da 25 metri a 10 corsie dello stadio del nuoto. Abbiamo dovuto dividere i campionati regionali in più sedi con dispendio economico per le società e in questo periodo di crisi non ci voleva anche questo. Le difficoltà si faranno sentire anche nei prossimi mesi perché ci mancherà la vasca scoperta da 50 per gli allenamenti. Abbiamo solo Casarano che però è geograficamente difficile da raggiungere per tutti (a Bari c’è però la vasca coperta del Cus, ndr), in questo modo è davvero dura». In questo modo nemmeno la buona volontà e il grande lavoro dei tecnici pugliesi basta più. In questo modo si rischia il futuro. E anche se non si è più una cometa, si può diventare subito una meteora.