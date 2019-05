Sannicandro, arriva il Mundi Festival: l’arte al servizio di solidarietà ed ecologia

BARI - Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna, a Sannicandro di Bari arriva il Mundi Festival: tra concerti, produzioni originali, dj set, incontri, mostre, cinema e mercato, l'evento, che si svolgerà nelle mura del Castello Federiciano Normanno-Svevo, propone un ricco programma che parte dalla sperimentazione musicale e incontra il cinema, la fotografia, la solidarietà, la cooperazione e il rispetto per l’ambiente.

Il Mundi Festival, organizzato dall’associazione Meridians e da un gruppo di giovani pugliesi in collaborazione con il Comune di Sannicandro di Bari e con il GAL Terre di Murgia, è cofinanziato dall’assessorato alla Cultura della Regione Puglia e ha ottenuto il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Apulia Film Commission. Il Mundi, inoltre, si avvale della collaborazione dell’associazione Stupor Apuliae di Sannicandro, della Cooperativa GET Onlus di Bari, dell’associazione culturale SPAZIOTEMPO, del gruppo giovanile Millennials 70021 di Acquaviva, del circolo Legambiente – Cassano delle Murge, della scuola di sceneggiature Kauffman Scritture Creative di Ruvo, dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Manzoni di Sannicandro e della cooperativa sociale Il Sicomoro di Matera.A sponsorizzare l’evento, oltre a tanti commercianti, la Fondazione Megamark e la Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve. Il Festival punta a confermarsi un punto d’incontro tra territori e culture, grazie alla partecipazione di numerosi artisti internazionali, tra cui il belga-nigerino Kel Assouf, il franco-sudanese Muzungoo Education, i britannici Mina, Sibson e Morgan Edwards, la dj olandese di origini afghane Fatima Ferrari ed il fotografo ungherese Balázs Csizik. Non mancheranno autori italiani quali il jazzista Gianni Denitto, il cantautore siciliano Colapesce, il dj-producer Don Carlos e i pugliesi Jolly Mare, Vodka the Duck, Origami, Michele Baldassarre e i Violent Scenes.

Ad aprire l’evento sarà l’inaugurazione dell’impianto artistico “Le Chant de l’Exil”: una barca in legno rivestita di teli da proiezione sarà circondata da un “mare” di coperte termiche. Poi spazio a mostra, workshop, incontri, musica, arte e cultura, nel segno dell’accoglienza e della sostenibilità.