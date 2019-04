Medimex batte pioggia 1-0: 25mila presenze per la Spring Edition, 1mln di contatti Facebook

Sono state circa 25mila le presenze a Foggia per l’edizione Spring del Medimex, International Festival & Music Conference organizzato da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese. Straordinaria la risposta del pubblico e della città, con grande partecipazione ai live di Renzo Arbore e Bryan Ferry, alle mostre, agli incontri d’autore con gli artisti, alle lezioni di musica e a tutte le altre iniziative dislocate nella città. E bilancio estremamente positivo anche sui social, con oltre 1milione di persone raggiunte su Facebook, e grande visibilità mediatica.

«È stata una grande emozione - dichiara Cesare Veronico, coordinatore Puglia Sounds/Medimex - poter regalare al pubblico di Foggia il concerto di un grande del pop-rock. E sono davvero felice della riuscita dell’intera manifestazione. Nonostante il maltempo, 25mila presenze rappresentano un ottimo risultato, al di sopra delle nostre aspettative. Adesso guardiamo avanti. Da oggi siamo al lavoro sul Medimex di Taranto, per il quale c’è grande attesa. Basta guardare i dati di vendita. Per i concerti degli headliner Cigarettes after sex, Editors, Liam Gallagher e Patti Smith in programma a giugno è stato già acquistato il 30% dei biglietti disponibili».

Bryan Ferry e Cesare Veronico



Nonostante le condizioni climatiche particolarmente avverse, è stato un successo il concerto jazz coordinato da Renzo Arbore, che ha chiamato a raccolta il trombettista Enrico Rava, The Italian Trio (la formazione capitanata dal pianista Dado Moroni, con Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria), il sassofonista Stefano Di Battista, il pianista Enrico Zanisi, la vocalist Nicky Nicolai e l’ospite speciale Noemi.

E pubblico delle grandi occasioni per l’unica data italiana del tour mondiale di Bryan Ferry, l’ex frontman dei Roxy Music che, a margine dello splendido e raffinato concerto-medley, durante il quale ha riproposto tutti i grandi successi da solista e con la sua storica band, ha ricevuto il Premio Medimex Foggia.

Foggia ha fatto registrare una larghissima partecipazione anche agli Incontri d’autore, con file agli ingressi, entusiasmo alle stelle del pubblico e sale di Palazzo della Dogana e Teatro del Fuoco prese d’assalto dagli appassionati per gli incontri con Klaus Voormann, Renzo Arbore, Maurizio Carucci degli Ex-Otago, Noemi, Ermal Meta, Nina Zilli e Pierdavide Carone. Sala piena anche al Conservatorio Giordano per il concerto Beatles and more dell’Orchestra Young dell’Istituto. E ottima affluenza a Palazzo della Dogana per le mostre Pattie Boyd & The Beatles (inaugurata con un video mapping dedicato ai Fab Four dall’impatto visivo ed emotivo davvero particolare) e Two for Jazz, e alla Fondazione Monti Uniti per il Fender Vintage dedicato alle celebri chitarre americane. Bilancio estremamente positivo, inoltre, per le lezioni del Songwriting Camp e del Puglia Sounds Musicarium. Le due scuole dedicate ai mestieri della musica hanno fatto registrare 170 partecipanti.

Infine grande impatto anche sul web: Medimex Spring Edition (dati in continuo aumento) su Facebook, tra post ed eventi, ha raggiunto raggiunto 1.023.362 persone con 120.428 interazioni del pubblico ai post, oltre 34mila visualizzazioni dei video e 44,985 i follower della pagina Medimex. 8.654 interazioni su Instagram, 1079 post con hashtag #Medimex2019 #MedimexSpringEdition , 96.100 visualizzazioni dei Tweet e oltre 30.000 le visite al sito web medimex.it.

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.