Gira l'Italia in bicicletta: arrivano in Puglia le Cicloavventure di Nico Maraja

Sta per partire il tour pugliese dello scrittore/cantautore in bicicletta Nico Maraja (all'anagrafe Nicola Maccacaro), artista di Lecco trapiantato a Roma, che presenterà il suo nuovo libro Le Cicloavventure: digressioni e disavventure di un cantautore in bicicletta. Il libro racconta il viaggio di Nico al quale, durante un pranzo in famiglia, balena l’idea inaspettata di percorrere il tragitto da Roma a Lecco interamente in bicicletta, affidandosi ben poco al previsto e molto all’imprevisto. Nico non è un tipo sportivo ma, grazie ai suggerimenti di chi fin dall’inizio partecipa al suo sogno e di chi incrocerà sul suo cammino strada facendo, riuscirà ad arrivare in fondo a questa sfida.



Prende così vita un diario che alterna pagine scritte a un anno di distanza come se ci fosse un “prima” e un “dopo”, e che descrive incontri, avventure, disavventure e riflessioni di un cantautore alle prese con nuove emozioni e molte domande.

Nico ha sempre seguito le sue passioni, prima fra tutte la musica. Ed è proprio la musica il filo conduttore del suo viaggio che, come la playlist di una rockstar, invita il lettore a vivere ogni momento con il giusto stato d’animo, condividendo la gioia dell’ospitalità di uno sconosciuto o la fatica di una salita sotto la pioggia sferzante. Ed è proprio l’incontro la forza motrice di questo viaggio, inteso come desiderio di affidarsi agli altri e a ciò che un essere umano può dare per il solo intento di avere fatto qualcosa di buono. Di persone che aiuteranno Nico ce ne saranno molte: dalla fruttivendola che lo aiuterà a ripararsi

dalla pioggia a chi gli offrirà una cena e un posto dove dormire. Ma l’incontro è inteso anche come un re-incontro, la ricerca di se stessi e del proprio posto nel mondo, del modo in cui affrontare le sfide della vita non semplicemente subendole ma dando loro un significato nuovo e positivo.

La copertina è impreziosita dalla romantica tavola a colori di Richolly Rosazza, artista di origini peruviane che vive a Lecco e che è noto in tutto il mondo dell’illustrazione per l’infanzia. Ecco le tappe del tour pugliese di Nico:

16 CICLOFFICINA DELLE MANIFATTURE KNOS - Lecce h. 18.30

17 CELACANTO - Tricase h. 21.00

21 CASA NOTEUM - Troia h. 20.30

22 ARCI EUTOPIA - Galatina (con Luigi Mariano) h. 19.30

23 PICCOLO TEATRO - Foggia h.21.00