Ferragnez, il matrimonio in diretta su Instagram con i fiori «made in Puglia»

«Today is the day»: il fatidico 1 settembre, data quasi paragonabile al Capodanno per chi quotidianamente vive su Instagram ammirando lussi sfrenati e scatti mozzafiato di webstar e influencer, è arrivato, e porta con sé il royal wedding italiano, il matrimonio tra la regina del business sui social, Chiara Ferragni, e Fedez, che non si può più definire soltanto un rapper (ha chiuso perfino il connubio con J-Ax, e siamo in attesa del prosieguo della sua carriera discografica). Fedez e Chiara si sposano a Noto, Siracusa, con una cerimonia civile in una delle capitali del barocco. Nessuna esclusiva ai giornali, tutte le notizie arriveranno grazie ai social dei 150 invitati alla tre giorni dei The Ferragnez, così si fanno chiamare. Un matrimonio che si prospetta brillante, eccessivo, trash (i due sposi hanno due mascotte che gironzoleranno nella Dimora delle Balze, la location scelta per le nozze), ma dove non mancherà anche l'eleganza. Del vestito di Chiara, naturalmente, firmato da Dior (ma siamo sicuri che sarà più di uno), di quello delle damigelle, in Alberta Ferretti, e dai fiori, nelle cui radici scorre qualcosa di pugliese. Il floral designer scelto dalla coppia è infatti Vincenzo Dascanio, che ha origini pugliesi anche se vive a Milano da tanti anni. Dascanio lavora in tutto il mondo: non ci sono anteprime né spoiler su come sarà il set scelto da Fedez e Chiara (ispirato al festival musicale Coachella), vi terremo aggiornati non appena cominceranno ad arrivare le Instagram Stories degli invitati (cifre da capogiro: le stories di Fedez delle ultime 24 ore sono state viste da quasi 2 milioni e mezzo di utenti). Intanto visitando il profilo Instagram di Vincenzo Dascanio si possono vedere alcuni precedenti lavori di questo eclettico artista.