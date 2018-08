Ad Alberobello si corre fra i trulli: attesi sabato tremila atleti da tutta Italia

Quasi 3mila atleti da ogni parte d’Italia, 36 titoli tricolore da assegnare. Il meglio dell’atletica italiana sarà ad Alberobello sabato per «Trullincorsa Tricolore», il Campionato Italiano Fidal di corsa su strada, 10 km. La gara assegnerà i titoli italiani di tutte le categorie: promesse, juniores, allievi e master. L’evento è valido inoltre come terza prova del Campionato Italiano assoluto di società di corsa su strada e assegnerà gli scudetti master per club su un percorso di tre giri suggestivo e tecnico, ma anche veloce nel centro di Alberobello (partenza e arrivo in Largo Martellotta). La gara è organizzata dall’Alberobello Running in sinergia con Fidal Puglia e Comune di Alberobello e il circuito è stato testato a gennaio da Stefano Baldini, oro olimpico nella maratona ad Atene 2004.

«Con grande piacere do il benvenuto a tutti gli atleti e accompagnatori - dice Alfio Giomi, presidente nazionale della Fidal –. Il suggestivo scenario del centro storico di Alberobello farà da cornice alla grande atletica e, poiché Turismo e Sport stanno diventando un connubio inscindibile, sono sicuro che tutti apprezzeranno le meraviglie di questa splendida e unica città».

«Portare la grande atletica in Puglia è stato uno degli obiettivi programmatici del mio mandato - dice Giacomo Leone, presidente Fidal Puglia -. Questo evento è il giusto riconoscimento che la Fidal ha voluto attribuire alla Puglia».

«Sono onorato di poter ospitare nel nostro paese, patrimonio dell’UNESCO, il Campionato Italiano di atletica», dice il sindaco di Alberobello Michele Longo.