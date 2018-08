QCine, la festa del cinema da mangiare a Campomarino, con Marescotti, Sud Sound System e Alessandro Leo

L’attore Ivano Marescotti, il cantante Nadu Popu dei Sud Sound System, il regista Davide Barletti e Alessandro Leo della cooperativa «Terre di Puglia - Libera Terra» sono gli ospiti della VII edizione del Qcine, che si terrà a Campomarino di Maruggio dal 30 agosto al 2 settembre. Per tutti i gusti la programmazione dei film in piazza: da «Cado dalle nubi» al film d’autore «La guerra dei cafoni», dalla commedia ambientata a Lecce «Liberate i pesci» all’«amarcord» nazionale per eccellenza «I soliti ignoti».



Il Qcine, la «festa del cinema da mangiare» è giunta alla settima edizione: da quest’anno ben quattro giorni (da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre) di cinema in piazza, incontri con personaggi del cinema e della cultura e degustazioni pubbliche. Si parte da un capolavoro della commedia all’italiana, I soliti ignoti di Mario Monicelli che darà l'opportunità ad Alessandro Leo di parlare del rapporto tra cibo e legalità. Il giorno successivo sarà la volta del regista Davide Barletti di introdurre il suo La guerra dei cafoni (diretto insieme a Lorenzo Conte). Sabato 1 settembre proiezione di Cado dalle nubi, di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e Ivano Marescotti. Sarà proprio il grande attore romagnolo (Johnny Stecchino, La lingua del santo, Che bella giornata...) a incontrare il pubblico a fine proiezione. Chiuderà la rassegna il cantante dei Sud Sound System Nandu Popu che ci parlerà della sua esperienza d’attore in Liberate i pesci, la commedia di Cristina Comencini interamente girata a Lecce, con Michele Placido, Emilio Solfrizzi, Laura Morante e Francesco Paolantoni. La prima e l’ultima serata saranno introdotte dal «CortoQCine», con la proiezione dei cortometraggi girati in Puglia Ci pensa lui di Mirko Dilorenzo e Piccola storia di mare di Dario Di Viesto