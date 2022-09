Trovare professionisti online per pulire la casa è possibile con Batmaid

Chi lavora tutta la settimana non ha molto tempo per pulire approfonditamente la propria casa. La sera, al ritorno dal lavoro, si potrebbe infatti essere troppo stanchi per riordinare l’appartamento. L’unica alternativa sarebbe quindi quella di impegnare qualche ora nel weekend per pulire approfonditamente ogni angolo della casa.

La prospettiva, ovviamente, non entusiasma molti: la tendenza è quella di volersi godere il tempo libero e passare momenti di qualità con la propria famiglia. Ovviare al problema è possibile: basta rivolgersi a professionisti per la pulizia della casa, i quali – avendo lunga esperienza nel settore – possono completare il lavoro in poco tempo e in tutta efficacia. Esattamente di questo si occupa Batmaid: ecco come funziona.

Come richiedere la pulizia della casa?

Su Batmaid si potranno stabilire tutti i dettagli già al momento della prenotazione. Connettendosi alla piattaforma basterà inserire tutte le richieste ordinarie e straordinarie quali: durata della pulizia, data e fascia oraria, servizi extra (lucidatura mobili, rimozione muffa). Nel caso il servizio risulti consono alle proprie esigenze si potrà anche renderlo periodico, impostando – sempre online – la frequenza degli appuntamenti.

Raccolta la richiesta, Batmaid selezionerà un o una professionista della pulizia, regolarmente assunto dall’azienda. Non ci saranno neanche problemi al pagamento: questo verrà gestito online in maniera totalmente digitale e sicura. La somma pattuita per l’intervento di pulizia verrà comunque prelevata solo alla fine della giornata, in modo da poter esporre eventuali lamentele.

Batmaid, infatti, ha conquistato la fiducia dei clienti anche grazie a un servizio clienti dedicato e competente, il quale è deputato a risolvere ogni dubbio e potenziale controversia. Vi si potrà rivolgere anche per modificare o cancellare l’appuntamento precedentemente preso online. Gli imprevisti capitano: ecco perché la cancellazione è sempre gratuita nelle 48 ore precedenti.

Altro vantaggio per cui Batmaid è decisamente apprezzato riguarda la flessibilità: il contratto stipulato vale unicamente per la data e l’ora dell’intervento. Finita la pulizia non ci sarà più alcun vincolo. Il sito è attualmente operativo in molte città e regioni italiane, coprendo una vasta fascia di utenti. Si potrà richiedere il servizio in Lombardia, a Torino e a Bologna.

Perché lasciare le pulizie straordinarie ai professionisti?

Batmaid è l’alternativa ideale anche per tutti coloro che preferiscono pulire in autonomia la propria casa. La ragione è molto semplice. Quando si cura l’igiene del proprio appartamento si tende a fare solo l’ordinario. Quindi, anche se risulta tutto pulito e in ordine, ci saranno sempre aree nascoste in cui si accumula polvere e potenzialmente muffe.

Vivere in un ambiente malsano compromette la propria salute: ecco perché Batmaid – grazie a prodotti specifici e tecniche particolari – è in grado di pulire ogni angolo. Anche il più nascosto. Basterà provare una volta il servizio per innamorarsene.