«La Lucente Spa», verso i cento anni investimenti e nuovo management

"Al vostro servizio dal 1922". E' lo slogan del global service "La Lucente", società per azioni che alla vigilia del centenario rilancia su programmazione, espansione e governance e guarda al futuro proiettandosi già sul post-Covid. Martedì scorso si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione, equilibrio tra la tradizione della famiglia Volpe (erede del fondatore Mario) e nuovi innesti manageriali. Il gruppo con le radici a Bari, conta 3mila dipendenti e 13 filiali su tutto il territorio nazionali, attive nei settori di facility management, pulizie civili e industriali, pulizia e sanificazione ospedali, ambiente ed ecologia, manutenzioni, logistica, servizi museali, reception e portierato, gestione aree verdi, servizi di governo, con un fatturato di quasi 50 milioni di euro L’assemblea dei soci ha presentato il piano delle attività per il 2021 ed eletto la nuova governance. Digitalizzazione per una gestione più efficiente di quello che si annuncia come l’anno decisivo per la ripartenza del Paese; messa a frutto delle lezioni apprese durante la pandemia per fronteggiare meglio le future emergenze; ricambio generazionale in tutti i settori dell’azienda, con un programma di sviluppo completamente orientato alla sostenibilità e all’economia circolare.

La Programmazione 2021, illustrata dal neo amministratore delegato Angelo Volpe, individua numerosi obiettivi di cambiamento, declinati in un piano operativo, non solo numerico, che integra i diversi ambiti e settori aziendali. Circa il 3% del fatturato sarà destinato ad investimenti volti alla riconversione green, area in cui spicca un intenso lavoro già avviato nel 2020 attraverso protocolli di qualità e certificazioni europee*. Rilevanti anche gli investimenti per la digitalizzazione*. Un programma dunque ambizioso e doppiamente impegnativo, in quanto sarà svolto esattamente in concomitanza con un cambio della dirigenza. Dopo l’ultimo “passaggio di testimone” rappresentato dall’ingresso di Silvia Volpe nella compagine azionaria, avvenuto due mesi fa, si è ormai insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, composto da Pierluigi Mantini*, presidente; Angelo Volpe, amministratore delegato; Saverio Francesco Ressa, consigliere. Il neo presidente Mantini ha sottolineato come “La Lucente Spa, con i suoi cento anni di storia, guarda alle sfide di un mercato sempre più competitivo con fiducia e ambizione. Io ho solo compiti di ordine e di garanzia ma ho motivo di credere nella prospettiva di crescita e consolidamento e nel progetto di sviluppo industriale volto al green e all’economia circolare. Consapevoli del nostro ruolo nella società, punteremo a mantenere un sistema di valori inspirato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei territori di riferimento e alla collaborazione nella difficile ma decisiva sfida per l'attuazione delle linee di intervento previste dal recovery plan dell'Italia".

*Quella delle certificazioni green è un'area in cui spicca un intenso lavoro già avviato dalla società nel 2020 attraverso protocolli adottati dalle varie funzioni aziendali e grazie all’acquisizione di specifiche certificazioni di settore Ecolabel EU, l'Ecoetichetta europea che certifica il ridotto impatto ambientale dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende che ne hanno ottenuto l'utilizzo; EMAS Eco-Management and Audit Scheme, lo strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.

*Nel 2020 La Lucente SpA è divenuta membro del consorzio europeo ECS - European Customer Synergy. Si tratta di una società paneuropea, con sede a Bruxelles, che fornisce soluzioni integrate e una suite completa di servizi di facility management, mettendo in rete le principali società di settore in tutta l’Unione.

Pierluigi Mantini, nato a L’Aquila il 19 febbraio 1956 e residente a Milano, è professore di diritto amministrativo presso il Politecnico di Milano ove è stato Direttore della Sezione Giuridica. Avvocato abilitato presso le magistrature superiori dal 1996, è stato Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in Italia ed è attualmente Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio - Struttura Commissariale per la Ricostruzione del sisma del Centro Italia e presso il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Negli anni 2016/2019 è stato componente esperto della Commissione appalti dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In ambito politico, eletto alla Camera dei Deputati, numerosi gli incarichi istituzionali ricoperti durante le Legislature XIV. XV e XVI. È stato inoltre designato per l’Italia nella Commissione Diritti Umani dell’OSCE ove è stato Rappresentante Speciale del Presidente. In ambito scientifico, ha svolto un’intensa attività ed è stato, ed è, componente di numerosi organismi scientifici nel campo della ricerca e dello sviluppo. Giornalista pubblicista, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti in campo professionale.